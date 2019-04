ljepšeg vremena

Tekst i foto: PU osječko baranjska

Dolaskompovoljniji su uvjeti za vožnju bicikla, motocikla i mopeda.Dolaskom ljepšeg vremena i povoljnih uvjeta zas jedne tes druge strane, u prvi plan ponovno izbija pitanje sigurnosti tih skupina sudionika u prometu. Stoga podsjećamo te najranjivije prometne sudionike, a posebice vlasnike limenih ljubimaca, motocikala i mopeda, kojima dolazak ljepših meteoroloških uvjeta daje priliku da nanovo pokažu svoje vlasništvo u punom sjaju, kako u fizičkom tako i u tehničkom smislu, da se, sudjelujući u prometu, pridržavaju zakonskih propisa kojima je njihovo ponašanje regulirano.- uređaji za upravljanje vozilom;- uređaji za zaustavljanje, a koji na motornim vozilima moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da vozač može vozilo na siguran, brz i učinkovit način zaustaviti, bez obzira na stupanj opterećenja vozila i nagib ceste po kojoj se vozilo kreće te osigurati vozilo u nepokretnom položaju na cesti s nagibom (pod kočnim sustavom podrazumijeva se: radna kočnica i pomoćna kočnica);- uređaji za osvjetljenje ceste i za davanje svjetlosnih znakova (svjetla);- uređaji na vozilima koji omogućuju normalnu vidljivost (vozačko zrcalo);- uređaji za davanje zvučnih znakova;- kontrolni uređaji i uređaji za davanje znakova (brzinomjer s putomjerom i svjetiljkom za osvjetljavanje).- očiste vizir, stave zaštitnu kacigu na glavu i pravilno je zategnu;- provjere tlak u gumama;- upale dnevno ili kratko svjetlo;- koriste zaštitnu opremu kako bi sačuvali zdravlje (jakna, hlače, štitnici, čizme i rukavice);- ne upravljaju ako su umorni ili pod utjecajem alkohola ili droga.- prilagode brzinu vožnje uvjetima na cesti (stanju i karakteristikama ceste);- ne stvaraju preveliku buku u vožnji (osobito noću);- da voze jedan iza drugoga, ako voze u skupini;- izbjegavaju vožnju na dijelovima asfalta na kojima ima pijeska, ulja i slično, posebice u zavojima;- da se prilikom vožnje kroz lijevi zavoj, odmaknu od središnje crte inače će im se glava nalaziti čak do jedan metar u prometnoj traci namijenjenoj za promet vozila iz suprotnog smjera;- ne voze prevelikim brzinama, niti slalom između vozila (mopedi i motocikli su uski zbog čega ih pri većim brzinama drugi sudionici u prometu teže predvide);- da kontroliraju svoje ponašanje i strast za vožnju te ne ispituju i ne dokazuju mogućnosti svog mopeda ili motocikla.- uvijek moraju koristiti biciklističku stazu tamo gdje je izgrađena, ukoliko je nema, treba se kretati što bliže desnom rubu kolnika.- ukoliko se voze u skupini, dužni su se kretati jedan iza drugoga,- poštuju svjetlosne prometne znakove (semafore),- ne voze u zabranjenom smjeru,- ne voze pod utjecajem alkohola,- noću obavezno imaju uključena svjetla i koriste reflektirajući prsluk, također u vrijeme smanjene vidljivosti,- biciklom treba upravljati na način kojim se ne umanjuje stabilnost bicikla i ne ometa druge sudionike u prometu. To se posebno odnosi na skidanje istovremeno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo i slično.- Vozači bicikla mlađi od 16 godina moraju za vrijeme vožnje na cesti na glavi nositi propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu.- Biciklist za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel niti drugi uređaj na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom.- Prilikom prelaska preko kolnika, ako ne postoji obilježeni biciklistički prijelaz, vozači bicikla su dužni sići s bicikla i pregurati bicikl preko obilježenog pješačkog prijelaza.Djeca kojadevet godinaupravljati biciklima na kolniku i ne postoje nikakvi uvjeti koji bi im to omogućavali. Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti osobe starije od osam godina samo ako se na biciklu nalaze posebna sjedala za svaku osobu, te držač za ruke i noge („pedale“), dok se dijete do osam godina starosti smije prevoziti isključivo na način da se nalazi u posebno ugrađenom sjedalu koje mora biti prilagođeno veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom.Pješake, posebno one starije životne dobi i djecu, podsjećamo i savjetujemo da cestu obavezno prelaze na, da koriste pješačke pothodnike, da ne prelaze cestu na znak crvenog svjetla za pješake na uređaju za upravljanje prometom prometnim svjetlima, te da ne istrčavaju na cestu kako time ne bi ugrozili prvenstveno svoju, ali i sigurnost ostalih sudionika u prometu.