Tekst i foto: Osijek031.com

Drugi po redu sajam dronova „“ ove se godine održava, u dvorani Gradski vrta, a ljubiteljei njihovih najboljih rješenja očekuje najzanimljiviji program do sada. Uz klasični sajamski sadržaj –, očekuje nas i posebnokoja ove godine najavljuje jaču konkurenciju natjecatelja i veliki nagradni fond.Uvertiru u jedini sajam dronova u Hrvatskoj dat će zanimljivau suorganizaciji s. Mjesto radnje, a vrijeme radnje, 9:30 - 16:00.Konferencija je namijenjena svim amaterima i profesionalcima koji koriste bespilotne sustave u svom okruženju, a naročito poljoprivrednicima jer je glavna tema ovogodišnje Konferencije upotreba dronova u poljoprivredi.Prva hrvatska certificirana škola za dron operatere u organizacijiveliki je korak u osposobljavanju kadrova za upravljanje bespilotnim sustavima, a o važnosti osposobljavanja kadra za kojim postoji sve veća potreba na tržištu govorit će voditelj programa osposobljavanja,iz tvrtke Msan.Novosti unutar zakonodavnog okvira u Republici Hrvatskoj predstavit ćete Hrvatska kontrola zračne plovidbe putem AMC portala namijenjenog prijavi i kontroli letačkih operacija.Ljubiteljima FVP letenja, ali i svima koji prate razvojorganizirana su predavanja gostiju koji dolazi iz SAD-a: Rotor riot, Ostrich air kao i predstavnici DCL -- europske lige prvaka drone racinga iz Švicarske. Zahvaljujući svjetskom uspjehu domaće ekipe, Osijek Drone Expo ove će godine biti nezaobilazni događaj koji će okupiti veliki broj zainteresirane publike sa svih strana svijeta.S obzirom na geografsko područje na kojemu živimo i trend porasta IT rješenja u Slavoniji i Baranji, organizatori naglašavaju važnost korištenja novih tehnologija u profesionalne svrhe, a sve u svrhu unaprjeđenja proizvodnih procesa. Konferencija je pravo mjesto susreta drone entuzijasta, IT stručnjaka, studenata i svih onih koji prate drone tehnologiju i FPV sustave. Sudjelovanje na Konferenciji je, a prijaviti se možete ovdje: