Tekst: Goran Flauder

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Postoperativno stanje osječkoga gradonačelnikazakompliciralo se nakon što je tijekom same(revaskularizacije srčanog mišića) doživio, a potom dobio ipa je petak i subotu proveo u induciranoj komi. Premda su službene informacije vrlo oskudne i govore da je „“, točnost navedenih informacija potvrđena nam je iz nekolikoVrkiću stanje otežava dugogodišnjazbog koje je došlo dona žilama oko srca pa mu je polovicom prosinca ugrađeno pet stentova, a prije nekoliko dana i dvije prijemosnice operacijom na otvorenom grudnom košu. Dijabetes je dugogodišnjim podmuklim djelovanjempa će i u narednom razdoblju biti nužno kontinuirano nadzirati njihovo stanje i žurno reagirati na svaki znak otežanog protoka krvi.Liječnici s kojima smo razgovarali kažu da su moguće posljedice tranzitornog insijeminskog ataka (TIA) – što je stručni naziv– u pravilu lakše nego kod klasičnog udara, a izgledi naveći, što se to ranije uoči. Utoliko je Vrkić imao sreću u nesreći što mu se TIA dogodio u vrijeme operativne intervencije pa mu je odmah pružena i odgovarajuća terapija.Upala pluća česta jetakvih operativnih zahvata i također ne mora ostaviti značajnije posljedice po zdravlje. Jučer su mu u posjetu bili suprugai njegov službeni vozačte se vratili so dobrom oporavku gradonačelnika. S obzirom na to da je u takvim postoperativnim komplikacijama najvažnije kako je proteklo prvih 48 sati, koje je proveo u kontroliranom stanju kome, premda se relativno teško probudio stanje mu je zadovoljavajuće.Liječnici jošs konkretnijim procjenama niti informacijama jer čekaju utvrđivanje posljedica TIA-e i upale pluća, o čemu će više znati tek za dan-dva. Tada će i preciznije moći vidjeti je li i kakve posljedice sve to ostavilo na organizam.U narednom razdoblju morat će uzimati sredstva zakako bi se spriječilo nastajanje novih ugrušaka koje bi ponovno mogle začepiti neku žilicu i izazvati srčani ili moždani udar, ali to ga neće ometati u uobičajenim radnim aktivnostima. Prvih nekoliko mjeseci – nastavi li se oporavljati željenom dinamikom – neće moći obavljati posao gradonačelnika jer će morati provoditi rigorozan režim oporavka i u završnom dijelu odlaziti i na tretman u ljekovitoj vodi u neke od toplica. Tu preporuku liječnikanakon ugradnje stentova prije četiri mjeseca. Da jest, možda bi izbjegao ili odgodio posljednje komplikacije zbog kojih je ponovno morao na operaciju.Njegov zagrebački kolega,imao je prije 16 godina puno teži moždani udar i također bio u komi, a prije godinu i pol dana ugrađen mu je i stent, nakon čega se odmah. Ipak, Bandić je deset godina mlađi i neopterećen je šećernom bolešću poput osječkoga gradonačelnika pa je imao i bolje pretpostavke za oporavak.Obojica su slični po „“ o politici i aktivnom sudjelovanju u njoj pa i Vrkić „dela“ više nego što mu to dob i zdravstveno stanje dopuštaju. Nedavno je u prijateljskom okruženju odgovorio na dvojbu bi li radije izabrao živjeti još deset godina mirno, čuvajući unuke, sjedeći u vikendici ili šišati travu i odlaziti na pecanje ili pak živjeti još godinu dana i radeći dosadašnjim intenzitetom. Tko ga imalo poznaje, zna što je odgovorio. Pitanje je samo hoće li mu volja biti jača od mogućnosti kako bi si tu želju ispunio.