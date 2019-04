PU osječko – baranjske

191 prekršaj

Ulici bana Jelačića

3,08 grama po kilogramu

zabrane upravljanja motornim vozilom

Uhićen je,

znakove alkoholiziranosti,

1,29 grama po kilogramu

0,75 grama po kilogramu

prije stjecanja prava

više puta pravomoćno presuđen

zaštitna mjera zabrane

nema vozačku dozvolu

1,86 grama po kilogramu

Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Na područjuod 19. do 21. travnja 2019., policijski službenici provodili su pojačane mjere u prometu. Evidentirali su ukupno, od čega se 94 prekršaja odnosilo na prekoračenja brzine kretanja, 22 prekršaja upravljanja vozilima uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi, 17 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedan prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, jedan prekršaj upravljanja vozilima u vrijeme dok traje zabrana upravljanja motornim vozilima, tri prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 40 ostalih prekršaja.Najveću koncentraciju alkohola u krvi vozača policijski službenici evidentirali su 19. travnja u 10,30 sati uu Satnici Đakovačkoj, kada su zaustavili 55-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao biciklom uz prisutnost alkohola u krvi odU petak, 19. travnja, u 18,20 sati policijski službenici zaustavili su u Strossmayerovoj ulici u Valpovu osobni automobil kojim je upravljao 26-godišnji hrvatski državljanin. Vozač je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera„B“ kategorije.sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Istoga dana u 20,20 sati u Vukovarskoj ulici u Donjem Miholjcu policijski službenici zaustavili su teretni automobil kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin. Vozač je odbio alkotestiranje te je, budući odavaouhićen i smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U subotu, 20. travnja, u 0,15 sati u Pavićevoj ulici u Đakovu policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji hrvatski državljanin, uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Istoga dana u 3,15 sati, policijski službenici zaustavili su na Trgu Jurja Križanića u Osijeku osobni automobil kojim je upravljao 28-godišnji hrvatski državljanin, uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U 0,05 sati 20. travnja policijski su službenici u Svilajskoj ulici u Osijeku zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljanin. Vozač je upravljao osobnim automobilomna upravljanje motornim vozilima. Budući da jeza isti prekršaj, uhićen je temeljem članka 134., a u svezi članka 135. Prekršajnog zakona.Također 20. travnja, u 16 sati, na cestovnom graničnom prijelazu Donji Miholjac na ulazu u Republiku Hrvatsku 44-godišnji hrvatski državljanin u prometu na cesti upravljao je osobnim automobilom za vrijeme dok mu je presudom prekršajnog suda izrečenaupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Policijski službenici utvrdili su i da vozač kod sebe, kojoj je važnost istekla 2015. godine. Budući da je u posljednjih 36 mjeseci 14 puta pravomoćno kažnjen zbog počinjenog prekršaja uhićen je i predan Općinskom sudu u Osijeku.U Ulici bana Jelačića u Đakovu policijski službenici su 21. travnja u 1,40 sati zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnji hrvatski državljanin, uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.