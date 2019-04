Osjeèka televizija - Vijesti, 19.04.2019.

Šestu godinu za redom osječka gradska uprava počastila je za Veliki petak svoje građane jednim od najprepoznatljivijih slavonskih specijaliteta – fiš paprikašom, i to po nešto drugačijem receptu nego do sada. Naime, od utorka do četvrtka građani su dobili priliku u Turističkoj zajednici grada Osijeka preuzeti kupone, njih ukupno tisuću, s kojima su mogli za svega 10 kuna pojesti odličan fiš paprikaš u nekom od devet osječkih restorana koji su se uključili u akciju. Ostatak troškova pokrio je Grad, a sudeći prema interesu, u osječkoj gradskoj upravi već sada razmišljaju da dostupnih porcija iduće godine bude i znatno više. Ni ove godine nije se zaboravilo na one socijalno najosjetljivije pa je 160 porcija servirano u Pučkoj kuhinji, a osnovni cilj akcije, uz promociju gastronomije, bila je i popularizacija osječkih restorana koji će na ovaj način u budućnosti možda dobiti i neke nove goste.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- Križni put u osječkoj konkatedrali- nabavka za Uskrs- tradicija u Baranji