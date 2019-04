OK „Linge“

velika pohvala

Ponosna sam na moje djevojke! U sezonu smo krenuli oprezno, upravo iz razloga što sam uz djevojke koje treniram godinama (sada su 2. i 3. razred srednje škole), ekipu dopunila djevojkama koje sam većinu trenirala kada su bile osnovna ili srednja škola , a sada su studentice željne igre i treniranja. Trebalo je malo vremena da se svi naviknemo na novu energiju u ekipi, ali jednom kada je kemija proradila, zaista je užitak bilo gledati ih na terenu! Imali smo 2-3 puta u sezoni pad koncentracije, što je dovelo do toga da ne baš teške ni zahtjevne utakmice nismo odigrali u svoju korist. To je rezultiralo 2. mjestom. Međutim, zaista trebamo biti zadovoljni! I jesmo!



Sve su djevojke izuzetno dobre učenice u teškim školama i na teškim fakultetima , imam razumijevanja za njihove izostanke i premorenost uzrokovanu školskim i fakultetskim obvezama. Dio sezone teže je „ malim “ curama pa starije „povuku“, dio sezone je obrnuta situacija. Strašno je bitno bilo dozirati opterećenja u skladu sa navedenim i u utakmici uvijek pokušati koristiti najspremnije u tom trenutku.



Zahvaljujem svim djevojkama na korektnosti, trudu i radu koji su uložile u ovu sezonu i mogu najiskrenije reći da se već radujem slijedećoj! U najavi je dolazak još nekih djevojaka, ove mlade perspektive na dobrom su putu ( Josipa Hunjet, Karla Kolobarić, Lea Bešlić ) i vjerujem da je slijedeća sezona njihova, stižu nam i prekrasne djevojke iz naše razvojne ekipe koja je osvojila prvo mjesto na tablici 3. Nacionalne lige. I što drugo reći, no idemo dalje!

Grbavica

Jana Lukačević, Marija Mavretić, Ivona Majer, Nika Nikolić, Matea Vidović, Nika Kolesarić, Karla Kolobarić, Lea Bešlić, Nina Milović, Barbara Ribić, Lea Dumić, Morena Čorić, Ana Budalić, Josipa Hunjet, Iva Trampus, Lara Marinčić, Sara Kolak, Anastasija Vukadinović, Ema Pervan, Ana Deže

Tekst i foto: OK Linga

