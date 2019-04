Osjeèka televizija - Vijesti, 16.04.2019.

Fiš na Veliki petak ove će godine u Osijeku biti u sasvim novom aranžmanu kojega je Grad Osijek osmislio za svoje sugrađane. Naime, Osječani će u fišu ove godine imati priliku uživati u restoranskim ambijentima. U tu svrhu angažirana je Turistička zajednica Osijeka u kojoj zainteresirani Osječani za samo 10 kuna trebaju preuzeti bon za konzumaciju jedne porcije fiša. Po tom principu, bonovi za fiš (i to za maksimalno 4 osobe), moći će se podizati od danas do četvrtka 18. travnja u Turističkoj zajednici u Županijskoj ulici 2, te u Turističko – informativnom centru na Trgu Sv. Trojstva 5 u Tvrđi, i to od 8 do 16 sati. Konzumacija fiš paprikaša na ovaj način bit će moguća dakako samo na Veliki petak - uz obveznu prethodnu rezervaciju od utorka do četvrtka i to u nekom od 8 glasovitih osječkih restorana.