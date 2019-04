djetetov razvoj

Tekst i foto: Suzana Biglbauer, dipl. knjižničarka

Cjelokupniod samih početaka čini niz složenih procesa koji su pod utjecajem okoline. U prve tri godine djetetova života najvažnija jeu upoznavanju djeteta i ostvarivanja bliskosti kroz sve oblike komunikacije, kako bismo mu pomogli da se osjeća sigurnim u okolini u kojoj raste. Za preporuku iz našeg kutića za roditelje izdvojili smo nakladničku cjelinu: "" koja je namijenjena malim čitateljima, njihovim roditeljima i logopedima te kao takva neophodna u svakoj Knjižnici.Iz serijala logopedskih slikovnica o, malim pomagačima u razvoju govora, autorice dr.saznajte kako bi se trebao odvijati razvoj govora i jezika kod djece, kada je vrijeme za prve riječi, rečenice pa i potpuno razumijevanje jezika te kako taj razvoj roditelji mogu podržati uz slikovnice za poticanje razvoja govora.priča je o simpatičnom mališanu. Pino će postati omiljeno društvo vašeg djeteta u prvim koracima učenja govora! Prvi dio Pininih zgoda namijenjen je najmlađoj djeci koja još nisu progovorila, kao i nešto starijoj, usporenoga razvoja govora. Usredotočuje se prvenstveno na oponašanje zvukova te samoglasnike koje jednogodišnjaci već upotrebljavaju. Namjerno jednostavno oblikovana i obogaćena lijepim ilustracijama, slikovnica potiče dijete na izgovaranje naziva predmeta i ponavljanje zvukova i na prirodan način pomaže razvoju govora. Povezujući se sa svakodnevnim životnim situacijama, potiče i oblikuje razvoj govora kod djece. Zanimljiv i jednostavan tekst s elementima humora potiče na aktivno praćenje zgoda Pine i njegove obitelji. Neprimjetno i na privlačan način uvodi dijete u svijet govora.drugi je dio Pininih zgoda usmjeren na prve riječi koje su tipične za razvoj govora svakoga mališana. Dijete uči razumjeti i upotrebljavati vokabular jednogodišnjaka i dvogodišnjaka. Dvogodišnjaci počinju spajati riječi, a potom se služe jednostavnim rečenicama. Igra s Pinom trebala bi u tome pomoći. Starijoj će djeci slikovnica biti izvrstan materijal za prve pokušaje samostalnog čitanja. Obratite pozornost na to je li dijete zainteresirano za zajednički rad uz knjigu, gleda li u ono što pokazujete i želi li samostalno pokazivati prikazane predmete. Važno je poticati ga da pokuša ponoviti nazive predmeta i radnji. Imajte na umu da bi dvogodišnje dijete trebalo ne samo razumjeti i izgovarati osnovne riječi, nego i početi spajati ih u vrlo jednostavne rečenice (npr. "Pas pije", "Tata ide"). Ako ne primijetite navedena ponašanja, posavjetujte se s logopedom. Za provjeru djetetova vokabulara, kako razumijevanja, tako i samostalnog imenovanja, možete se poslužiti stranicama na kraju slikovnice. Ondje se nalaze sve riječi koje se u slikovnici obrađuju.treći je dio Pininih zgoda. Priča ide korak dalje u razvoju govora: vrijeme je za daljnje obogaćivanje rječnika, razvoj govora u rečenicama (rečenice postaju sve složenije) te učenje praktične primjene gramatike u govoru (npr. pravilna upotreba oblika imenica i glagola). Treća bi knjiga trebala razvijati upravo te jezične vještine. Trogodišnje dijete u razgovoru s odraslom osobom trebalo bi govoriti rečenicama: postavljati pitanja, odgovarati na njih, umjeti na jednostavan način pričati o onome što je radilo tijekom dana ili čega se igralo u vrtiću, odnosno izražavati se sve složenije. Ako kod svojega djeteta ne uočavate navedena ponašanja i izražavanje, posavjetujte se s logopedom.četvrti je dio Pininih zgoda namijenjen djeci u dobi od 3 do 6 godina. Prethodni su dijelovi bili usredotočeni na ranije faze govorno-jezičnog razvoja (onomatopeje, prve riječi, rečenice, početak razvoja gramatike). Ovaj svezak ide korak dalje: vrijeme je za igru povezanu s artikulacijom, odnosno vještinom pravilnog izgovaranja glasova. Ova je knjiga osmišljena kao podrška razvoju djetetova izgovora. Korisna je i roditeljima koji, zahvaljujući sadržanom materijalu, mogu provjeriti izgovara li dijete glasove u skladu s dobi ili mu je možda potreba stručna pomoć logopeda.Vježbamo izgovor s muhom FEFE logopedska je slikovnica o veseloj igri s muhom Fefe koja potiče razvoj dječjeg govora te pruža neprocjenjivu pomoć djeci s poremećajima artikulacije. Igranje s muhom Fefe vrlo je jednostavno. Dovoljno je zajedno čitati njezine zgode i provjeriti koji je zadatak postavila djetetu na određenoj stranici. Zadaci, tj. vježbe za dijete nalaze se u crnim oblačićima. Djetetu je potrebno pročitati vježbu i zajedno je izvesti. Uz zadatke za djecu, naći ćete i bilješke za roditelje označene isprekidanom crtom. Bilješka za roditelje definira cilj vježbe te savjetuje kako pomoći djetetu da je pravilno izvede.pomažu roditeljima u razvoju govora i izgovora kod njihove djece. U isto vrijeme potiče roditelje na čitanje svome djetetu i razgovor o pročitanome. To nije samo ugodan oblik obiteljskog druženja, nego i snažan poticaj razvoju osnovnog sredstva komunikacije, jezika. Dođite sa svojom djecom u knjižnicu gdje čitati i posuditi možete ove lijepe slikovnice.