Večer vina & umjetnosti

bogat glazbeni i umjetnički program

predstavljanje i kušanje vina

osječkog benda No Jazz i DJ Kemaliera

subotu, 18. svibnja 2019.

18:00 sati

prostoru Kazamata

Večer vina & umjetnosti

Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Rose, Merlot, Muškat žuti, Graševina

Turistička zajednica Osječko – baranjske županije i Osječko – baranjska županija

Gradom Osijekom i Kreativnom agencijom Adverta

Facebook događaj

Program:

Vino:

18:00 - 24:00 sata

Glazba:

18:00 - 24:00 sata

18:00 - 24:00 sata

Umjetnost:

18:00 - 23:00 sata

18:00 - 23:00 sata

18:00 - 23:00 sata

Propustili ste? Pogledajte i..

[Sponzorirani članak]

Posjetite prvu ovogodišnjuna kojoj vas očekujeuzSlavonije, Baranje i Srijema te nastup jedinstvenog, odu osječkoj Tvrđi, započinje prva ovogodišnja, sada već kultnaNadolazeća Večer vina & umjetnosti rezultat je spajanja vina, domaćih proizvoda, glazbe i umjetnosti u sadržaj kojim se predstavlja ponuda vinskog turizma i kulture Slavonije, Baranje i Srijema. Uz bogati kulturno - zabavni program te najbolje što vam vinari iz ovog podneblja mogu ponuditi, te večeri iznova koncentriramo ljubav zbijenu unutar stoljetnih zidina Tvrđe koju ćemo kroz noć puštati u zrak da se prosipa po našem gradu. S ciljem da jutro nakon izazove osmijehe na licima svih onih koji su bili, ali i onih koji nisu, a osjetili su da su stotine ljudi plesali, uživali i opuštali se slaveći plodove zemlje, vjetra i suncem okupanih bobica grožđa.Dozvolite si tu večer 18. svibnja kada za upravljač sjedaili neki drugi od mnogih vozača vašeg oslobođenog uma i plovite među morem ljudi s kojima dijelite ciljeve i dobar osjećaj.uz suradnju sporučuju da zaokružite datum na kalendaru i akumulirate hrpu dobre volje koju ćete rado dijeliti s okupljenima. Vidimo se te čarobne, svibanjske večeri.Pratite službeni Večer vina & umjetnosti / Tvrđa / 18.5. na kojem možete pronaći više informacija o događaju.- Predstavljanje i kušanje vina Slavonije, Baranje i Srijema, Dvorište Kazamata (Slobodan ulaz)Kušanje vina moguće je uz kupovinu vinskih bonova po cijeni od 7,00 kn i vinske čaše po cijeni od 20,00 kn (kaucija)- No Jazz, Dvorište Kazamata (Slobodan ulaz)U sklopu Večeri vina & umjetnosti još jedna poslastica koja vas čeka nastup je No Jazz benda koji izvode jazz standarde i instrumentalne skladbe modernog fusion i funky jazza. Rezultat je iznimna lounge atmosfera na čiji ćete se spomen zauvijek sjećati te divne majske večeri. S početkom od 18 sati, prepustite se očaravajućim i energičnim izvedbama ovog sjajnog osječkog benda.- DJ Kemalier, Dvorište Kazamata (Slobodan ulaz)Neponovljivi Dj Kemalier od posljednje je ovakve večeri, cijeli svoj život posvetio aranžiranju glazbenih numera koja će i ona najmirnija tijela rasplesati, a uz vino aktivirati hormon sreće i rijeku dobrog raspoloženja. Dobro se razgibajte, kukove zagrijte jer će Kemalier bez prestanka vašim tijelima dirigirati sve do ponoći.- Prodajna izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek, Galerija Kazamat, Dvorište Kazamata (Slobodan ulaz)Jednovečernje predstavljanje radova u prostoru Galerije Kazamat planirano je kao nekonvencionalan događaj koji ima u cilju afirmirati umjetničko stvaralaštvo članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek. Posjetiteljima se želi omogućiti prilika da upoznaju umjetničku praksu te same umjetnike. Neformalan razgovor i obilazak izložbenog prostora, prilika su za komunikaciju i bolje razumijevanje okruženja, koje je sastavni dio umjetničke produkcije. Događaj je zamišljen kao pilot projekt s potencijalom razvoja ka sajmu umjetnina, platformi koja će promovirati suvremeno umjetničko stvaralaštvo i razviti komunikaciju s lokalnom publikom.- Izložba: A4 – 1. izdanje, Galerija Waldinger (Slobodan ulaz)Gosti Večeri vina & umjetnosti imat će priliku u galeriji Waldinger posjetiti izložbu pod nazivom „A4 – 1. izdanje“ autora Antonia Kutleše. A4 je nacionalni program koji povezuje studente likovnih akademija i povijesti umjetnosti, a organiziran od strane Galerije umjetnine u Splitu. Umjetnik problematizira granice maksimaliziranja snage ljudskog tijela sastavljanjem novog tijela pritom koristeći tehnologije trodimenzionalnog ispisa. Odgovor kako izgleda kada se stvori vizualni oksimoron koji naglašava razlike organskog i mehaničkog, a pritom se emancipiraju nove vizure sagledavanja čovjeka, pronađite u galeriji Waldinger od 18 sati.- Izložba vodenog svijeta, Udruga Gloria Maris, Tvrđa, Svodovi bb / Cijena ulaza: djeca predškolske dobi 10 kn, učenici i studenti 15 kn, odrasli 20 kn. U cijenu ulaznica uračunato je informativno i edukativno vodstvo.Udruga Gloria Maris u sklopu Večeri vina & umjetnosti svoja će vrata izložbe otvoriti za sve posjetitelje. Dočekat će vas predstavnici s našeg područja od kojih su neki kopneni, a poneki slatkovodni mekušci. Školjke, puževi, glavonošci pa čak i spužve, ali i koralji, neobične ribe pa sve do morskih pasa – sve odreda sačuvani fosilni ostatci Panonskog mora. Uputite se prema Udruzi Gloria Maris i zaplivajte u povijest slavonske i baranjske morske faune.