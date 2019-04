Budućnost u Hrvatskoj

Okrugli stol „“ s temom „“ održan je jučer na osječkom fakultetuNa okruglom stolu sudjelovali su predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnici osječkog Sveučilišta kako bi upozorili na odlazak mladih iz RH.Problem jeupravo u Slavoniji, pa je zabrinutostiz Slavonije izrazio i osječko-baranjski dožupan. Lagator je upozorio nakako je školske godine 2000./2001. u osnovne škole na području naše županije bilo upisano, a ove godine ih je malo više od, što znači 10.000 učenika manje.S druge strane, Lagator je istaknuo kakojer postoje iu zadnjih godinu dana: na razini županije zabilježen jeprosječne plaće, broj nezaposlenih manji je za 4.000, a povećan je broj zaposlenih za 2.500 ljudi, ali demografska slika ipak je veoma zabrinjavajuća., pročelnik gradskog Upravnog odjela za gospodarstvo, naglasio je kako Grad kod mladih ljudi raznim mjeramakoje postaje sve poželjnija opcija. Grad je tako ove godine osigurao više novca nego prethodnih godina za poduzetnike početnike te za ostale poduzetnike koji šire svoje poslovanje.Dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanostismatra kako osječko Sveučilište čini što može da krozzadrži mlade na području Hrvatske. Sveučilište čini sve što je u njegovoj moći po pitanju prilagodbe studijskih programa tržištu rada te kako bi studenti steklipomoću kojih će biti traženi na tom tržištu. No, tu su i drugi akteri koji moraju u tome pomoći, u prvom redu država koja bi trebala imati strategiju na koji način mlade priključiti svijetu rada odmah nakon završetka školovanja, zaključio je Zmaić.Na okruglom stolu je zaključeno i kakoda mladi odu u druge zemlje te steknu nova znanja i vještine, ali bi bilo poželjno da se vrate u Hrvatsku i ta znanja i vještine primijene ovdje, no to se nažalost ne događa baš često. U ovom trenutku, odlazak van uglavnom je s kartom u jednom smjeru.