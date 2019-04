Veslači i veslačice Iktusa

Tekst i foto: VK Iktus

nastupili su ovog vikenda na prvim. Zagreb je bio domaćin, a talijanski Piediluco 33. memorijala Paola D´Aloje. U oba grada, a Iktusovci su ostvarili lijepe rezultate.Na Croatia Open u Zagreb su otputovali samo Iktusovi skifisti - senior, juniorite juniorke. Samo su Luna Keretić i David Šain uspjeli nastupiti ui to u A finalima. David Šain u subotu je biomeđu samcima s vremenom 7:11,19 iza prvog(6:54,64) dok je treći bio Estonacsa 7:12,35. U nedjelju je Šain ponovo veslao u skifu, no ovaj put je zauzeos vremenom 7:19,26. Ponovo je najbrži bio Damir Martin sa 7:02,67, drugi je bio Austrijanac, a trećiiz Trešnjevke. Iktusovi juniori u subotu nisu uspjeli ući u finalne utrke, kao ni u nedjeljusvi s vrlo ozbiljnom i brojnom konkurencijom. Uz Davida Šaina u A finalu nastupila je samo Luna Keretić (JWB) koja je osvojila peto mjesto s vremenom 8:45,05, a od nje su bile brže 4 veslačice iz Italije i Turske.bez konkurencije su u dvojcu bez kormilara pokazali kako već na početku sezone na vodi imaju odličnu formu i ozbiljnu brzinu.Izbornik veslačke reprezentacijeodlučio je veći dio reprezentativaca i trenere povesti u Piediluco u Italiji u kojem se održavala jedna odna početku sezone, tekao da nisu nastupili u Zagrebu. Seniorski ženski četverac bez kormilara, muški četverac bez kormilara i dvojac bez okušali su se na prvoj regati među A seniorima. Među njima troje Iktusovaca-u četvercu iu dvojcu bez kormilara. Najviše je bilo zanimanja za prvi zajednički nastup četverca bez kormilara u kojem su uz braću Lončarić kaonastupali iskusnijiiz Trešnjevkeiz Mladosti. Iako je ovo tek druga regata na kojoj su nastupili imali su rezultat kojim su svi zadovoljni, i veslači i njihov trener (i izbornik) Darko Mikšić. Oba su dana ušli u A finale i osvojilite pokazali kako imaju još dosta prostora za napredak uoči predstojećih natjecanja na kojima će, među ostalim, pokušati izboriti normu za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine. Prvi pokušaj dogodit će se već početkom svibnja u bugarskom Plovdivu na 1. regati Svjetskoga kupa. U Piedilucu se novoformirani četverac s tek nekoliko ozbiljnih treninga natjecao s već iskusnim reprezentativnim četvercimakoji su nastupali u finalnim utrkama prošlogodišnjeg Svjetskog prvenstva za seniore (Talijani su bili svjetski viceprvaci, a Rumunji peti na svijetu). Hrvatski četverac u subotu je bio peti s vremenom 6:20,06 što je bilo 10 sekundi iza prvoplasiranih Rumunja. Nakon Rumunja slijedili su Talijani te Južnoafrikanci i Švicarci. I u nedjelju je hrvatski muški 4- zauzeo peto mjesto s nešto boljim vremenom (6:18,23), a od naših su bili bolji Južnoafrikanci, Srbi, Rumunji i Talijani. Hrvatska posada ističe kako su optimisti jer su u svakoj utrci bili sve brži i brži tako da bi uz ozbiljne treninge uskoro mogli ostvariti i vrlo solidne rezultate, dostojne najvećih svjetskih natjecanja. Braća Lončarić za dva će tjedna biti u Iktusovim posadama na državnom seniorskom prvenstvu, ali i na novim pripremama reprezentacijskog četverca.Četverac u stopu prati i muški dvojac bez kormilara u kojem je Iktusov Ivan-Ante Grgić iiz pulske Istre. I njima je ovo bilo prvo veće međunarodno natjecanje u toj disciplini, u seniorskoj konkurenciji. Valja podsjetiti da su Grgić i Ipsa, poput Lončarića, B seniori, no pripremaju se za okršaje s "" A seniorima kojih je bilo mnoštvo na talijanskoj regati. Grgić i Ipsa u subotu su osvojili 5. mjesto u B finalu s brzinom 7:05,46 (četiri sekunde zaostatka za prvoplasiranim Rusima te iza Južnoafrikanaca, Ukrajinaca i Grka). U nedjelju su ušli u A finale i osvojili 8. mjesto s vremenom 7:14,70, odnosno 23 sekunde iza prvoplasiranih Rumunja (iza kojih su se pozicionirali Talijani, Rusi, dvije posade Južnoafrikanaca, Litvanci i Mađari). I hrvatski dvojac bez kormilara pripremat će se zajedno s četvercem te putovati na ista natjecanja.I ženski četverac bez kormilara čine mlađe seniorke koje su prije dvije godine bile europske i svjetske juniorske prvakinje - I. Djevojke su prvog dana natjecanja ušle u A finale i osvojile 6. mjesto s vremenom 7:11,41 što je bilo 15 sekundi iza prvoplasiranih Rumunjki (6:55,75). U toj su utrci prva tri mjesta zauzele Rumunjke, a sljedeća dva mjesta Talijanke. Drugog dana natjecanja ženski 4- osvojio je prvo mjesto u B finalu s vremenom 7:12,06.Sve hrvatske posade nakon Uskrsa kreću na pripreme na moru, odradit će obveze prema njihovim klubovima nate se još tjedan dana uveslavati na Jarunu kako bi ostvarili što bolje rezultate na 1. Svjetskom kupu u Plovdivu na kojem će im se, dakako, pridružiti i najbolja hrvatska veslačka posada - braćau dvojcu bez kormilara te najvjerojatnije Damir Martin u skifu koji se vraća u staru vrhunsku formu.