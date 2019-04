Gradsko vijeće

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

pripremilo je Nacrt Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja ukojima se utvrđuju uvjeti i način sudjelovanja roditelja u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Osijek.korištenja usluga Vrtića s kojom roditelj korisnik usluga sudjeluje u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja nije se mijenjala, a određuje se prema primanjima po članu obitelji i to tako da je vrtić za obitelji čija su primanjamjesečno po članu obitelji besplatan, dok roditelji čiji su prihodiplaćajuza cjelodnevni boravak svog djeteta,za poludnevni boravak bez ručka,za poludnevni boravak s ručkom, odnosnoza program od dva sata dnevno.po članu obitelji utvrđivat će se kao prosjek primanja na osnovuo visini primljenog dohotka u zadnja tri mjeseca i uz priloženu izjavu o broju članova obitelji. U visinu primanja po članu obitelji ne uračunava se alimentacija i dječji doplatak. Roditelj korisnik usluge kojem je rješenjemodobrena novčana pomoć te je to jedini izvor prihoda obitelji oslobođen je plaćanja programa ranog i predškolskog odgoja u cijelosti.Novozaposleni roditeljprograma ranog i predškolskog odgoja za prvi mjesec boravka djeteta/djece u Vrtiću po zaposlenju. Pravo se može iskoristiti samo jednom po svakom djetetu.Roditelj korisnik usluge ostvarujeu plaćanju redovitog programa za drugo, treće i svako sljedeće dijete, ako je samohrani roditelj ili član jednoroditeljske obitelji s visinom primanja po članu obitelji preko, ako je dijete korisnik usluge invalid s utvrđenim stupnjem invaliditeta 3 i 4, odnosno ako je roditelj invalid s utvrđenim stupnjem invaliditeta 3 i 4. Kod olakšice za obitelji s više djece usluga se može koristiti za djecuJedna od novina je to što roditeljimogu koristiti iukoliko zahtjevi poslodavca nalažu rad i subotom. Za korištenje navedene usluge potrebna je potvrda poslodavca o radnom vremenu oba roditelja, odnosno jednog roditelja u slučaju da dijete živi samo s jednim roditeljem.Roditelj korisnik usluge Dječjeg vrtića Osijek čije dijeteviše od 30 dana zbog bolesti ili drugog opravdanog razlogautvrđenu za program poludnevnog boravaka bez ručka, a koja iznosiZbog korištenjaroditelj jeplaćanja usluge vrtića i jaslica ukoliko dijeteuslugu tijekom srpnja i kolovoza. Obitelj koja koristi pravo natemeljem prihoda po članu obitelji, a jedan ili oba roditelja imaju, ne ostvaruju pravo na pohađanje vrtića tijekom srpnja i kolovoza.Također, Pravila uvode i mogućnostu vrtiću. Tako roditelj djeteta koje 1. rujna tekuće godine nema punih godinu dana, odnosno šest mjeseci, ima mogućnostmjesta u iznosu odmjesečno. Pravo na čuvanje mjesta moguće je ostvariti do djetetovih napunjenih godinu dana odnosno šest mjeseci, a za navedenu uslugu sklapa se poseban ugovor.Sve detalje novog pravilnika možete pronaći dolje u tekstu. Pravilnik će se naći na dnevnom redu jedne od sljedećih sjednica Gradskog vijeća i stupit će na snagu nakon što bude usvojen.