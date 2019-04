Prvenstvo Hrvatske u karateu

Tekst i foto: Karate akademija Osijek

Proteklog vikenda u Ivankovu održalo seu borbama za mlađe dobne skupine.Na Prvenstvu Hrvatske nastupilo jeiz 77 klubova.nastupila je sa svojih 10 natjecatelja i ostvarila odličan rezultat.U kategoriji mlađih učenika +38kg prvu državnu medalju u borbama za Akademiju osvojio je, te tako postaou borbama i dobio poziv da nastupa za reprezentaciju Hrvatske na Balkansko prvenstvo koje se održava krajem svibnja u Banja Luci.Korak do medalje ostao jekoji je u borbi za treće mjesto izgubio 20 sekundi prije kraja pri vodstvu 2:0 nažalost ostao je korak do medalje te se morao zadovoljiti petim mjestom .U jakoj konkurenciji korak do medalje ostao jekoji je zauzeo 7. mjesto.Za Akademiju su još nastupili:koji su u jakoj konkurenciji pokazali kako se na njih u budućnosti mogu očekivati veliki rezultati.Ekipu na natjecanju vodio je glavni trener kluba