Prema podacima, 31. ožujka 2019. godine Osječko-baranjska županija imala je(radne snage), odnosno 1,4% (1.516 osoba) manje nego istog mjeseca prethodne godine.Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2019. godine iznosila jenaspram stope odu ožujku 2018. i 17,9% u veljači 2019. godine. Ipak, to je dvostruko veća stopa nezaposlenosti od one u cijeloj Republici Hrvatskoj koja je iznosila 8,8%.Od trendova zamjetnih u, najvažniji je svakako da je nastavljeno smanjivanje nezaposlenosti. Tako su krajem ožujka 2019. godine u evidenciji nezaposlenih bile, odnosnonego prethodnog mjeseca imanje nego u ožujku 2018. godine.Također je primjetan porast udjela nezaposlenih ženanaspram 41,2% nezaposlenih muškaraca) i osoba starijih dobnih skupina - najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe starije od 50 godina (), dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosiSmanjenje nezaposlenih, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, kao i u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je također kod svihgdje i dalje prevladavaju osobe sa završenom srednjom školom i gimnazijom (29,0% od ukupno nezaposlenih).Smanjen je i broj korisnika novčane naknade. Tijekom ožujka 2019. godinekoristilo je novčanu naknadu, što je u odnosu na prethodni mjesec smanjenje za, a u odnosu na prethodnu godinu zaZabilježen je i veći broj evidentiranih izlazaka od ulazaka u nezaposlenost jer su se u ožujku 2019. godine u evidenciju nezaposlenih prijavile 1.293 nove osobe, dok je iz evidentirane nezaposlenosti otišlo ukupno. Zbog zapošljavanja evidenciju je napustilo, dok je(32,2%) brisano iz drugih razloga.Primjetne su i povećane potrebe za radnicima pa su tako tijekom ožujka 2019. godine poslodavci prijaviliviše nego prethodnog mjeseca iviše nego u ožujku 2018. godine. Najveći broj slobodnih radnih mjesta prijavili su poslodavci iz djelatnosti prijevoza i skladištenja, prerađivačke industrije, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, građevinarstva itd.Smanjenje nezaposlenosti zabilježeno je na čitavom području Osječko-baranjske županije i na mjesečnoj i na godišnjoj razini. U usporedbi s prethodnim mjesecom, smanjenje nezaposlenosti u Osijeku iznosilo jeDetaljnije informacije možete pronaći u biltenu HZZ-a dolje u tekstu.