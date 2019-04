130 pisanica

Portanovi

subotu 13. travnja

od 16 do 19 sati

akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Portanove, Gradskog društva Crvenog križa Osijek i Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Osijek

nedjelju 14. travnja u 11 sati

Velika uskrsna potraga za nagradama

15. travnja

Zecoš

bogatu ponudu i prigodne akcije i popuste

Hervis podigao šator

[Sponzorirani članak]

bit će sakriveno u, a svaka je dobitna.. Ali idemo redom… uodržat će se još jedna redovnau organizacijiA uu Portanovi vas očekujekoje će biti skrivene Portanovi. Prijave će biti na startnoj poziciji ispred Müllera gdje će svi mališani moći preuzeti startni broj, a u 11:30 sati kada voditeljica utrke oglasi start svi kreću u potragu za pisanicama koje će biti sakrivene po cijeloj Portanovi. Na svakoj pisanici nalazit će se redni broj, a svaka pisanica krit će jednu vrijednu nagradu. Svi kreću na isti znak, a svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Prošle godine je bilo odlično, a ove godine organizatori najavljuju još više zabave i još više nagrada, a to znači još više nasmijanih dječjih lica.u akciju kreće i popularnikoji će svaki dan do Uskrsa, u periodu od 17 do 19 sati provoditi u druženju s najmlađim posjetiteljima.Trgovci u Portanovi pripremili suza blagdansku kupovinu, i to svakako provjerite. Ne zaboravite se zaustaviti i na parkiralištu gdje je na više od 300m²s najvećom rasprodajom bicikala i ostalog sportskog asortimana s kotačima s popustima do čak 60%!Nemojte čekati zadnje dane za obaviti blagdanski shopping – izbjegnite gužve i učinite to već ovaj vikend!