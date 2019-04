pješačkih staza

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031/Ernestinovo.hr

Završeni su radovi na sanacijiu samom centru naseljaU sklopu projekta sanirane su pješačke staze te pristupni put do. Uz obnovljene staze nalaze se predivne jedinstvene naivne skulpture koje plijene pozornost prolaznika ali i zanimanje šire javnosti.Projekt je proveden uz financijski doprinos. Cilj obnove staza bio je središte naselja urediti i učiniti reprezentativnim te omogućiti sigurnost žitelja i posjetitelja tijekom boravka i kretanja javnim površinama. S druge strane,zasigurno će privući turiste koji će imati priliku pobliže vidjeti našu vrijednu kulturnu baštinu te Koloniju promovirali i prezentirali njeno bogatstvo različitosti.No, kako kažu u Općini tu sekada je riječ o infrastrukturnim radovima. Naime, Općina je na natječaj(ITU) - Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek prijavila projekt izgradnje biciklističko-pješačkih staza u Općini Ernestinovo te projekt Sanacije nogostupa s lijeve strane u naselju Ernestinovo.Projektom izgradnje biciklističko-pješačkih staza bit će obuhvaćena izgradnja biciklističke staze od Ivanovca do Ernestinova,s desne strane u naselju Ernestinovo te biciklistička staza do naselja Laslovo.Plan je novoizgrađene staze spojiti na već postojeću mrežu pješačko-biciklističkih staza u okolici mjesta te tako, primjerice, omogućitiod Ernestinova do Osijeka i natrag, ali i nove staze povezati s turističkom rutom do Pečuha, koja ide od Ivanovca preko Osijeka.Projekt biciklističko-pješačkih staza vrijedan je