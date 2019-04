Osijeku

Protekloga tjedna, u posjetutenalazilo se ukupnoiz Litve i Grčke, u okviru Erasmus+ KA2 projekta suradnje za inovacije i razmjenu dobre prakse pod nazivom(Implementacija medijskog obrazovanja u škole).Veliki međunarodni projekt, koji je službeno započeo 1. rujna 2018. i traje do 31. kolovoza 2020. godine, primarno je okrenuti načinima kako stvoriti ili poboljšati kurikule kroz koje se medijska pismenost poučava, a u potpunosti je financiran sredstvima Europske unije. Ovaj međunarodni susret bio je četvrti u nizu sastanaka i susreta u dvogodišnjem projektu u kojemu sudjeluje šest partnera iz tri države – Vilnius Salomeja Neris Gymnasium (Litva) kao nositelj projekta, zatim Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas Technical University (Litva), srednja škola 4th Lyceum if Katerini (Grčka), Research Center For Programming And Development KEK KEPA Pierias (Grčka) te Elektrotehnička i prometna škola Osijek i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku kao hrvatski partneri.Valja podsjetiti kako su gosti iz Litve i Grčke u nešto manjem broju nedavno (7. i 8. ožujka 2019.) boravili u Osijeku na tzv.Razlog sadašnjega dolaska bio je Learning Teaching Training Week, odnosno edukacijski tjedan, u okviru kojega su u prostorijamau Osijeku pohađali nastavu s medijskom tematikom koju su za njih na engleskom jeziku, zajedno sa suradnicima, osmislili, pripremili i realizirali(projektni koordinator) i(suradnica na projektu) asistenti Odsjeka za kulturu, medije i menadžment Akademije. U sklopu boravka i edukacije gosti su zajedno s domaćinima – sudjelovalo je iizna čelu s projektnom koordinatoricom– pohađali mulimedijalna i interaktivna predavanja, radionice i terensku nastavu te se upoznali s primjerima dobre prakse iz područja društvenih mreža i komunikacijskih platformi, koje su bile glavna tema ovoga edukacijskoga tjedna. Tako ih je, primjerice,, asistentica s Odsjeka za vizualne i medijske umjetnosti Akademije, uputila u tajne objavljivanja kvalitetnih fotografija i videosnimaka na društvenim mrežama;, voditelj marketinga Muzeja vučedolske kulture, pokazao im je najnovija dostignuća virtualne stvarnosti (VR – Virtual Reality) – koje su potom mogli i isprobati u osječkoj tvrtki Culex d.o.o. - a mladi stručnjaci iz osječke ReRoot Agency objasnili su im kako se provode medijske i marketinške kampanje na društvenim mrežama. U okviru ispunjavanja praktičnih zadataka gosti i domaćini obišli su, dio, sastali su se s predstavnicima Sveučilišta u Osijeku i Akademije, a primili su ih i predstavnici Grada Osijeka na čelu sa zamjenicom gradonačelnikaSvi sudionici izrazili su veliko zadovoljstvo programom te stečenim vještinama i znanjem.Nakon tzv. transnacionalnoga sastanka i edukacijskoga tjedna u Litvi (u listopadu i studenom 2018. u Litvi) te dva navedena sadržaja u Osijeku projektni partneri u idućih nekoliko mjeseci u dva će se navrata sastati u gradu Katerini u Grčkoj: od 6. do 10. svibnja na edukacijskom tjednu, a krajem kolovoza na tzv. transnacionalnom sastanku.Cijeli je projekt primarno okrenut medijskoj pismenosti i načinima kakopomoću kojih se podučava medijska pismenost. Rezultat toga projekta bit će nov kurikul medijske pismenosti koji će zajednički sastaviti svi sudionici, a predmet će se zvati Mediji i društvo (Media and Society). Od školske/akademske godine 2020./2021. u Litvi će se provoditi uklopljen u redovitu nastavu gimnazijskoga programa, a u Grčkoj i Hrvatskoj kao izvannastavna aktivnost.