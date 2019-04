Osjeèka televizija - Vijesti, 08.04.2019.

Župan osječko-baranjski Ivan Anušić potpisao je s predstavnicima sedam jedinica lokalnih samouprava sporazume o suradnji na provedbi projekta razvoja širokopojasne infrastrukture. Općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka ovaj projekt neće koštati ništa, a za uzvrat će dobiti infrastrukturu koja može podržati 5G mrežu. Ovo je, kaže župan, prilika da se na ovim malim područjima naprave velike brzine interneta što je vrlo važno obzirom da u ovih 7 općina postoji 7000 kućanstava i oko 500 gospodarskih objekata. Troškovi izgradnje infrastrukture padaju na privatne teleoperatere koji će se javiti kroz natječaj, što znači da će svoj dio sufinancirati do 63 i pol milijuna kuna. Izgradnja infrastrukture mora biti gotova kroz dvije do tri godine pa će ova tehnologija biti na razini ostalih europskih zemalja koje već imaju 5G mrežu.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- program Zaželi u Vuki- brže do građevinskih dozvola- sustavi navodnjavanja