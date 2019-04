Ivan Anušić

Sporazum o suradnji na provedbi Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture

Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka

Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

U situaciji kada cijeli svijet, osobito Europa, kreće prema novoj generaciji 5G mreže i mi moramo biti infrastrukturno spremni za njeno korištenje. Današnji sporazum je preduvjet za proširenje širokopojasnog interneta na području ovih općina sa 30.000 stanovnika i više od 500 gospodarskih subjekata i javnih ustanova

spremna

Ovo je jedinstvena prilika da se na ovom području izgrade velike brzine interneta, odnosno infrastruktura koja će moći podnijeti brzine do 100 Mbit-a u sekundi, a trenutačno su one ispod 30 Mbita. To je upravo i razlog zašto smo mi i pokrenuli cijeli projekt", dodala je pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko

Nataša Tramišak

Model A

63,5 milijuna kuna

236.250 kuna

17. lipnja.

Županpotpisao jes načelnicima općinaRiječ je o osnovnom preduvjetu za sudjelovanje tih općina u Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „“ (područja u kojima nije dostupan širokopojasni pristup i adekvatna infrastruktura te ne postoji komercijalni interes za ulaganje u istu) koji jenedavno raspisalo.“, istaknuo je Anušić dodavši da, kada 5G mreža bude profunkcionirala, Osječko-baranjska županija će biti za to- baranjske županijeOd moguća tri investicijska modela odabran jekoji predviđa uključivanje privatnog operatera koji će morati sufinancirati svoj dio izgradnje infrastrukture.Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava po tom modelu je do, no točna vrijednost projekta znat će se nakon izrade projektne dokumentacije za izgradnju infrastrukture, kao i investicijske studije. Izgradnja infrastrukture mora završiti do 2022./2023. godine.Trošak izrade plana širokopojasne infrastrukture vrijedan jei financira ga Županija, a daljnji će se teret prebaciti na Europsku uniju i privatne operatere za izgradnju infrastrukture.Inače, ukupna vrijednosti Poziva je 1,1 milijardu kuna, a rok za prijavu je