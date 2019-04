Karate kluba Esseker

Prvenstvu Hrvatske u borbama

vidljiv napredak

Petar Gudelj

savladao

1. mjesto

Lara Gudelj

1. mjesto

Marino Đukić

2. mjesto

Jan Svoboda

3. mjestom

Marino Đukić

nije uspio

Lara Gudelj

3. mjesto

Tekst i foto: Joco Đukić

Natjecateljisu u subotu nastupili u Tesliću gdje je bila i zadnja provjera forme pred nastup nakoje se prema kalendaru HKS-a održava idući vikend u Ivankovu.Svakako smo zadovoljni prikazanim borbama jer jeforme naših natjecatelja.Dobru formu je prije svih pokazaokoji je u četiri meča uvjerljivosvoje suparnike i osvojiou kategoriji kadeta do 57 kg.Dobar rezultat su ostvarili ikoja je u kategoriji mlađih učenica preko 40 kg također osvojila, tekoji je u kategoriji učenika do 35 kg osvojiou kategoriji mlađih kadeta do 45 kg saU katama su nastupili samokoji u kategoriji učenikadoći do medalje ikoja je u kategoriji mlađih učenica osvojila