Osjeèka televizija - Vijesti, 05.04.2019.

Više informacija

Svi smo svjedoci klimatskih promjena i često znamo govoriti kako, u ovom našem kraju, više ne postoje četiri godišnja doba kakva su nekada bila. Jedna od činjenica koje to potvrđuju jest i ili potpuni izostanak oborina, ili pak njihovo obrušavanje u doba kada se to nikada prije nije događalo. Najviše to utječe na poljoprivrednu proizvodnju, pa sustavi navodnjavanja postaju nužnost. Iako se o navodnjavanju u Slavoniji i Baranji govori već dugi niz godina, te su dva sustava već i izgrađena, još uvijek ne možemo govoriti da navodnjavanje postoji. Onaj baranjski sustav je višenamjenski, a sustav Gat nikada nije zaživio. Kroz idućih nekoliko godina, četiri sustava bi trebala profunkcionirati. Dokumentacija je spremna, a znaju se i krajnji korisnici, što su neki od najvažnijih preduvjeta. Sada slijedi aplikacija na natječaj Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu, te bi, prođe li sve glatko, kroz dvije godine mogli imati prvi sustav u upotrebi.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- izrada projektne dokumentacije za dvorac- "Brinemo o zdravlju"- sajam vježbeničkih tvrtki