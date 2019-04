Poljskoj

Prije svega, Europsko prvenstvo je za mene, u ovom dijelu sezone, najvažnije natjecanje. Kako sam prošle godine osvojio srebrnu medalju, naravno da svi imaju velika očekivanja, a i ja bih prije svega volio da se plasiram u finale, da se ponovno borim za medalju. Vidjet ćemo kako će biti. Iskreno, nisam u formi kao za prošlogodišnje Europsko prvenstvo. Inače se u ovom zimskom periodu teže pripremam, teže ulazim u formu tako da mi je prošlogodišnje prvenstvo koje je bilo u kolovozu idealno leglo i vjerojatno je zbog toga i rezultat bio takav kakav je, odličan. Ja ću dati sve od sebe, imam dovoljno iskustva, forma je dobra, nije sjajna, ali je dobra i mislim da sam za finale spreman, a onda u finalu je sve otvoreno. To je poseban naboj i adrenalina i svega ostaloga, tako da, vjerujem da će dobro proći ovo Europsko prvenstvo

Mađarevića i Čulina

velikim dečkima

Pripreme za Europsko prvenstvo prošle su odlično! Najviše sam radio na kondicijskoj pripremi i evo, sada pred kraj, na čišćenju elemenata. Svoju vježbu sam pojačao za još par desetinki, znači da vježba neće biti 5.7 nego 6.1 ili čak 6.3. Očekivanja su naravno velika i nadam se ulasku u finale! To mi je prvi cilj. Želim vježbu odraditi od početka do kraja bez prevelikih pogrešaka i naravno, uz malo sportske sreće, ući u finale. Dolaze sjajni parteraši iz cijele Europe, osvajači europskih i svjetskih medalja, tako da to neće biti ni malo lagan zadatak. Bit će mi čast boriti se s takvom gimnastičkom elitom

Tomislavom Markovićem

Aurel je krenuo odličnim putem, jedini se plasirao, osim Srbića, Udea i mene. Drago mi je što je iz moga kluba. Vjerujem da već ima dosta iskustva na natjecanjima, forma mu je odlična, koliko gledam na treninzima ima strašno jaku vježbu, možda pet ljudi na svijetu radi start 6.3. Treba samo odraditi svoju vježbu i vidjet ćemo koliko će mu to donijeti. Na njemu nije nikakav pritisak, ni od strane trenera, ni od mene kao starijeg kolege, nekakvog rezultatskog imperativa. Mi znamo koliko on vrijedi i vjerujemo ako odradi svoju vježbu na nivou na kojem odrađuje na treninzima da može biti vrlo blizu finala, a ja bih se usudio i reći i finalist jer se često na velikim natjecanjima zbog velikih pritisaka, očekivanja, važnosti natjecanja dogodi da mnogi pogriješe. Bitno je odvježbati svoju vježbu od početka do kraja, pogotovo ako imaš ovako težak start kao Aurel, Filip, Tin ili ja. Vjerujem da Aurel može biti jedno lijepo, ugodno iznenađenje u svijetu europske i svjetske gimnastike

