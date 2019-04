Ivan Anušić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Župan Osječko-baranjskipotpisao je ugovore o nabaviu okviru projekta „“.Riječ je o projektu primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja OBŽ-a ukupne vrijednostikoji se provodi od 1. prosinca 2017. godine i traje do 1. lipnja 2020. godine. Infrastrukturni radovi vrijedni su, a oprema, s time da je iznos bespovratnih sredstava koji financira Europska unija, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sudjeluje u projektu s, a ostatak odsufinancira Osječko-baranjska županija.Ukupna vrijednost opreme prema ovim ugovorima je- ugovor za UZV opremu potpisan je s tvrtkom(ukupna cijena je), a za kardiološko-pulmološku opremu s tvrtkom). To je dio opreme ukupne vrijednosti, dok je za građevinske radove, dogradnju i proširenje ambulanti izdvojeno. Do kraja ljeta projekt će biti u cijelosti završen te ugrađena oprema za dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije, istaknuo je župan.Oprema (EKG-ovi, defilbriratori, ultrazvučni aparati...) će se rasporediti na šest domova zdravlja (), sukladno njihovim potrebama. Namijenjena je prvenstveno za obiteljsku medicinu jer je jedan od ciljeva projekta poboljšati kvalitetu primarne zdravstvene zaštite na područjima Osječko-baranjske županije.Očekuje se da će se do rujna nabaviti sva oprema kako je. U okviru istog projekta prošlog tjedna potpisan je i ugovor za Dom zdravlja Osijek i dio Doma zdravlja Našice, odnosno za 23 lokacije gdje se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom (izgradnja rampi, ugradnja dizala).