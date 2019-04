Gradska

i

sveučilišna

knjižnica

Osijek

različitih aktivnosti

Noći knjige

bogat

program

brojni

naslovi

Đelo

od

Gisko

Sladoledari

Svaka nota odsvirana

Zamor materijala

Lovac na zečeve

Još uvijek ja

Kći dima i kosti

Šest vrana

Ubij se, ljubavi

Kuća špijuna

Amerikanka

Nešto je u vodi

Posljednja šansa

Male velike stvari

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

"Sladoledari", autor Ernest van der Kwast

1]

Like

2]

"Osijek031.com & GISKO mi poklanjaju knjigu: Sladoledari!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

nizom, samostalno i u suradnji s drugim institucijama, organizacijama, neprofitnim i interesnim skupinama aktivno se, od samog početka, uključila u program obilježavanja. Tako će biti i ove godine. Očekuje nasna policama Knjižnice. Neke od njihpredstavlja nam i ovoga puta.Je li sladoled ikome donio nesreću? Je li se zbog njega netko posvađao, udaljio, ozlovoljio? Je li odgovarajuća kombinacija okusa ikoga otjerala na drugi kraj svijeta, natjerala u podrum, ili ne daj bože u pjesništvo? Postoji li na ovom svijetu osoba koju sladoled, makar na jedan sladak trenutak, nije učinio sretnom? U svome međunarodno uspješnom romanu "" Ernest van der Kwast odat će nam sve, a njegova priča o obitelji Talamini, glasovitoj dinastiji sladoledara-umjetnika, i njezinoj crnoj ovci Giovanniju, koji svoj životni poziv pronalazi u poeziji i putovanjima, osvojit će nas duhovitošću i poetičnošću. Na pitanje može li povijest sladoleda biti topla, može li nas ugrijati osvjetljujući one tajne predjele koje dijelimo svi, pričajući o sumnjama i očekivanjima, o ljubavi i obitelji – ovaj fantastični roman ima samo jedan odgovor: kategorično da!Lisa Genova, neuroznanstvenica i autorica romana "Još uvijek Alice" s liste najprodavanijih knjiga New York Timesa, u knjizi "Svaka nota odsvirana" istraživački pristupa žaljenju, oprostu i svemu što nas čini ljudima. Richard je uspješan pijanist koji na svojim koncertima uživa u ovacijama publike diljem svijeta. Njegovi su prsti istančano ugođeni instrumenti koji plešu po glasovirskim tipkama hvatajući svaku notu savršenom preciznošću. Danas Richard ima ALS. Prsti su mu nemoćni, mrtvi, bez mogućnosti da se ikada oporave. Karina je prije tri godine sa zida skinula fotografiju s njihova vjenčanja i zamijenila je zrcalom. Premda krivi Richarda i propali brak za sve što joj se dogodilo, još se uvijek boji vratiti na glazbeni put koji je napustila kao mlada žena… Dirljivo i moćno ispričana, "" priča je o iskupljenju i o potrazi za unutrašnjim mirom u opraštanju drugima.U romanu "", prvom češkom romanu koji se bavi migrantskom krizom u Europi, glavni je lik neimenovani dječak, tinejdžer, koji se nađe u neimenovanoj europskoj zemlji, nepoznatom teritoriju koji mu djeluje hladno i neprijateljski. Dok putuje kroz hladan zimski pejzaž, zanijekano mu je pravo na normalan život – kreće se poput sjenke po periferiji zemlje i po rubu društva. On zapravo pokušava doći do grada na sjeveru Europe, kamo se bio zaputio zajedno sa starijim bratom dok ih krijumčari ljudi nisu putem razdvojili. Iako mu je tema migrantska kriza, roman se zapravo bavi univerzalnim temama otuđenosti i gubitka doma i vlastitog identiteta. Šindelka razotkriva stanje u kojem su migranti svedeni na neprijatelje, na problem, na radnu snagu, na potrošni materijal, izbjegavajući pritom moraliziranje. Roman nipošto nije politički niti društveni pamflet, a našao se i na popisu 10 najboljih knjiga u 2018. godini u Belgiji i Nizozemskoj.Kad eskort-dama Sofia Stefansson stigne klijentu koji je spreman platiti pet puta više od uobičajene tarife, muči ju loš predosjećaj. Svejedno ostane, no sado-mazo seansa u bogatoj stockholmskoj četvrti krene po zlu, a Sofia postaje neželjeni svjedok ubojstva ministra vanjskih poslova. Ubojičino ponašanje prkosi svakoj logici, a policija je uvjerena da je riječ o terorističkoj prijetnji. Jedina osoba koja bi mogla spriječiti smrtonosni niz, bivši policijski inspektor Joona Linna, služi višegodišnju zatvorsku kaznu. Na premijerovu intervenciju pruža mu se prilika da zaradi ranije puštanje na slobodu, no ubilački pohod nastavlja se s nesmiljenom žestinom. "", šesti u nizu iz serijala o inspektoru Jooni Linni, punokrvni je triler s uistinu neočekivanim obratom. Bračni par Ahndoril, koji se skriva iza pseudonima Lars Kepler, ovim je romanom dokazao da nastavci mogu biti sve uzbudljiviji i nepredvidljiviji.Lou Clark zna mnogo što. Ona zna točno koliko kilometara dijeli njezin novi dom u New Yorku od londonske adrese njezina dečka Sama. Ona zna da je njezin poslodavac dobar čovjek, a zna i to da njegova žena ima tajnu koju mu ne želi otkriti. Ono što Lou ne zna jest da će sresti čovjeka koji će joj okrenuti život naopačke, jer Josh je previše podsjeća na čovjeka kojega je poznavala, i to sve jako boli. Lou neće znati što učiniti, ali dobro zna da će se njezin život iz temelja promijeniti što god izabrala. "" topao je završetak trilogije Tu sam pred tobom... a pritom i najbolji roman u trilogiji. Jojo Moyes ispričala je priču o otkrivanju sebe i onome što moramo žrtvovati želimo li živjeti iskreno i baviti se onime što volimo. Uživat ćete do posljednje stranice. O tome što znači biti čovjek autorica piše s iskrenošću, humorom i empatijom.Diljem svijeta crni se otisci ruku pojavljuju na naizgled nimalo neobičnim vratima. Ondje ih ostavljaju užarene ruke predivnih pojedinaca čije sjene imaju… krila? U jednoj mračnoj, nedokučivoj radionici smanjuju se zalihe svakojakih zuba. A u zakučastim ulicama Praga, jedna učenica umjetničke škole ni ne sluti koliko joj se život sprema promijeniti. Njezino ime je Karou, a pregršt tetovaža i duga modra kosa najmanje su po čemu odskače od svijeta oko sebe. U najegzotičnijim zakucima svijeta, ona se zatiče u situacijama koje bi običnoj sedamnaestogodišnjakinji utjerale strah u kosti. Govori nevjerojatan broj jezika od kojih nisu svi sasvim ljudski, te barata oružjem kao da se oduvijek morala brinuti sama za sebe. A bilježnice puni crtežima likova čija se obličja pretapaju iz ljudskih u životinjska i obratno; likovima koje, uz ironičan osmijeh, tvrdi da vrlo dobro poznaje. No tko je ustvari, to ni sama ne može sa sigurnošću ustvrditi. U prvom dijelu istoimene trilogije, romanu "", Laini Taylor postavlja scenu lirske ljepote o epskim događajima i jednako majstorski piše o ljubavi kao i ratu.Ketterdam. Užurbano središte međunarodne trgovine u kojem je za određenu cijenu moguće doći baš do svega, a to nitko ne zna bolje od zločinačkog čuda od djeteta Kaza Brekkera. Kazu se ukaže prilika da izvede smrtonosnu pljačku zahvaljujući kojoj bi se mogao suludo obogatiti. Ali akciju ne može izvesti sam, stoga mora okupiti pomagače. Jedan osuđenik koji se silno želi osvetiti. Jedan vrhunski strijelac koji ne može odustati od oklade. Jedan bjegunac iz povlaštene obitelji. Jedna špijunka poznata pod imenom Prikaza. Jedna Srceparateljica koja zahvaljujući magiji preživljava u slamovima. Jedan lopov nadaren za bježanje iz nemogućih situacija. Kazova ekipa možda je jedina sila koja se može ispriječiti između poznatog svijeta i potpunog uništenja – osim ako se njezini pripadnici prvo međusobno ne pobiju… Napeti roman "" autorice Leigh Bardugo govori o multietničkoj skupini otpadnika koji su na kraju izrasli u pravu obitelj.U neimenovanom zabačenom selu jedna se žena bori sa svojim demonima – osjeća se zarobljenom, a čezne za slobodom, prihvaća svoju ulogu autsajdera dok žudi za pripadanjem, želi biti dobra majka i žena, a istodobno ima poriv upotrijebiti pištolj ili nož. Visokoobrazovana, načitana i navikla na grad, sada je zapela na selu gdje vrijede drugi zakoni koji se neminovno odnose i na nju. Prestravljena je banalnošću svakodnevice i stiješnjena u okvire obiteljskog života, a sva njena nastojanja da ispuni svoje bračne i majčinske uloge padaju u vodu pod teretom njezinih mračnih, maničnih, na mahove stravičnih misli. "" uistinu je nesvakidašnja i intenzivna knjiga. Ova bolno iskrena ispovjedna proza propituje ljubav, majčinstvo, usamljenost, a ponajviše postporođajnu depresiju i sve mučne, suicidalne i sadističke misli koja ona sa sobom nosi. Ispisan britkim i inteligentnim jezikom, ovaj je roman prepun filmičnih scena, a čitatelj je uronjen u psihu protagonistice koja je neprestano na rubu ludila i titra na ivici stvarnosti. Ariana Harwicz napisala je djelo iznimnog stila, istodobno brutalno i poetično.Teroristi Islamske države ponovno za sobom ostavljaju krvavi trag. Ovaj je put njihova meta blještavi londonski West End. Napad je obilježen briljantnim planiranjem i tajnovitošću, ali ipak s jednom slabom točkom: francusko-marokanskim uličnim kriminalcem koji je za napad nabavio automatske puške. Taj trag Gabriela Allona i njegov tim operativaca odvodi na jug Francuske, do pozlaćenog praga vile Jeana-Luca Martela i Olivije Watson. Lijepa britanska bivša manekenka, Olivia, pokušava se činiti slijepom na činjenicu da je pravi izvor Martelova neizmjernog bogatstva zapravo trgovina drogom. A Martel jednako tako okreće glavu od spoznaje da posluje s čovjekom čiji je cilj potpuno razaranje Zapada. Njih će dvoje pod Gabrielovim vještim vodstvom postati neočekivani par junaka u globalnom ratu protiv terorizma i njegova glavnog planera, tajnovitog Saladina... Roman "" obilježavaju Silvini napeti dijalozi i pronicljivo razumijevanje ljudske psihe.Mlada Amerikanka Eddie de Wire s blještavog Coney Islanda stiže u močvarno predgrađe Helsinkija sedamdesetih godina i vrlo brzo pogiba u nerazjašnjenim okolnostima. Njezina misteriozna pojava postaje dijelom urbane mitologije i uvlači se u život Sandre i Doris, dviju prijateljica na pragu adolescencije. One stvaraju vlastiti mikrokozmos jezika, igara i emocija u pokušaju prevladavanja surovosti vlastite stvarnosti. Obje bez čvrstog obiteljskog uporišta, svaka usamljena na svoj način, stvaraju inteligentne igre koje graniče sa stvarnošću i uvode nas u tamne predjele ljudske psihe. Iako ne pripada popularnoj struji skandinavskih krimića, "" u svom genetskom kodu skriva trilersku napetost. Atmosfera gotičkog romana isprepliće se s dubinskom analizom tjelesnog i emocionalnog odrastanja dviju djevojčica. Njihovo ekstravagantno prijateljstvo pokretačka je sila romana i kroz njegovu prizmu autorica Monika Fagerholm stvara jedinstveni vlastiti stil, svjež i s odmakom od ustaljenih književnih konvencija." je prvijenac britanske spisateljice Catherine Steadman koji je poharao svjetske top liste. Jeste li se ikada zapitali koliko je vremena potrebno da se iskopa grob? Koliko god mislite da je potrebno, udvostručite to. Dosadno je. I dugotrajno. I posao koji je potrebno obaviti. Nisam loša osoba. Ili možda jesam? Možda biste vi trebali odlučiti. Erin je redateljica nadomak važnom profesionalnom uspjehu. Mark je naočit investicijski bankar pred kojim je svijetla budućnost. Doima se da imaju sve, a tada Mark izgubi posao i u njihovu savršenom životu počnu se pojavljivati pukotine. No oni su odlučili uspjeti. Rezerviraju bračno putovanje iz snova i vjeruju da će se sve srediti. Naposljetku, imaju jedno drugo. Na tropskom otoku Bora Bori Mark odvodi Erin na ronjenje. Mark je s njom – ona zna da će je on čuvati. Sve će biti u redu. Sve dok ne pronađu nešto u vodi. Torbu punu novca…Ted McKay na prvi pogled ima sve – savršenu obitelj, prelijepu suprugu i dvije kćeri, i odlično plaćen posao. No nakon što mu je dijagnosticiran tumor na mozgu, nađe se s pištoljem u ruci, spreman povući okidač. A zatim zazvoni zvono. Stranac Justin Lynch pojavi se u njegovoj kući s prijedlogom da ubije dvoje ljudi. Prva je meta muškarac koji je prošao nekažnjeno za ubojstvo svoje djevojke, a druga čovjek koji je u završnom stadiju raka i koji, baš poput Teda, želi umrijeti. Ako pristane, Ted će postati dio samoubilačkog lanca i tako poštedjeti svoju obitelj bolne činjenice da si je sam oduzeo život. Uvjeren da nema što izgubiti, Ted odradi zadatak. No je li to doista ono što se dogodilo? Je li ubio dva čovjeka? Koje je značenje noćnih mora koje ga opsjedaju i zašto mu se neki događaji čine kao da ih je već proživio? "" napeti je psihološki triler argentinskog književnog otkrića Federica Axata, koji je dosad preveden na tridesetak jezika.Ruth Jefferson je medicinska sestra i primalja u jednoj bolnici u Connecticutu, s više od dvadeset godina radnog iskustva. Tijekom svoje smjene započinje rutinski pregled novorođenčeta, ali joj je samo nekoliko minuta poslije rečeno da je prebacuju drugom pacijentu. Roditelji djeteta su bijeli supremacisti i ne žele da Ruth, Afroamerikanka, dira njihovo dijete. Bolnica udovoljava njihovu zahtjevu, ali sljedećeg dana dijete pada u srčani arest dok je Ruth sama u dječjoj sobi. Ruth nakratko oklijeva prije nego što započne s oživljavanjem, beba ne preživi, a ona je poslije optužena za težak zločin. Kennedy McQuarrie, javna braniteljica bjelkinja, preuzima njezin slučaj, ali joj daje neočekivani savjet: Kennedy uporno tvrdi da isticanje rase u sudnici nije strategija koja će donijeti pobjedu. Zbunjena i rastrgana zbog Kennedynih savjeta, Ruth nastoji sebi i svom sinu tinejdžeru osigurati koliko-toliko normalan život dok se njezin slučaj pretvara u medijsku senzaciju… "" najvažniji je roman koji je Jodi Picoult ikada napisala. Možda će izazvati nešto kontroverzi kod njezinih čitatelja, ali zasigurno i proširiti shvaćanja o rasnim predrasudama.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite