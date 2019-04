Osijeku te Slavoniji i Baranji

Litve i Grčke,

Erasmus+ KA2 projekta

The Implementation of Media Education in Schools (iMES) - Media To Understand and Create

veliki međunarodni projekt

Vilnius Salomeja Neris Gymnasium (Litva), Vilnius Gediminas Technical University (Litva), 4th Lyceum if Katerini (Grčka), KEK KEPA Pierias (Grčka)

Elektrotehnička i prometna škola Osijek i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

transnacionalnom sastanku

Tomislav Levak i Snježana Barić-Šelmić

Osijek, Park prirode Kopački rit, Baranju, Vukovar i Muzej vučedolske kulture

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademije i Grada Osijeka

Tekst i foto: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Od jučer do petka, 5. travnja u posjetunalazi ukupno 14 gostiju (nastavnika srednjih škola i visokih učilišta) izu okvirusuradnje za inovacije i razmjenu dobre prakse pod nazivom(Implementacija medijskog obrazovanja u škole).Ovajprimarno je okrenut medijskoj pismenosti i načinima kako stvoriti ili poboljšati kurikule kroz koje se medijska pismenost poučava. Ovaj međunarodni susret četvrti je u nizu sastanaka i susreta u dvogodišnjem projektu u kojemu sudjeluje šest partnera iz tri države –tekao hrvatski partneri. Rezultat ovoga projekta bit će novi kurikul za medijsku pismenost koji će sastavljati svi sudionici; u Litvi će se provoditi uklopljen u redovnu nastavu gimnazijskog programa, a u Grčkoj i Hrvatskoj kao izvannastavna aktivnost.Valja podsjetiti kako su gosti iz Litve i Grčke u nešto manjem broju nedavno (7. i 8. ožujka) boravili u Osijeku na tzv.. Razlog sadašnjega dolaska jest Learning Teaching Training Week, odnosno edukacijski tjedan, u okviru kojega pohađaju multimedijalna predavanja i radionice s medijskom tematikom koje su za njih na engleskom jeziku, zajedno sa suradnicima, osmislili i pripremili, sudionici projekta i asistenti Odsjeka za kulturu, medije i menadžment Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. U sklopu boravka i edukacije gosti će zajedno s domaćinima razgledati, sastati se s predstavnicimate se upoznati s primjerima dobre prakse iz područja društvenih mreža i komunikacijskih platformi, koje su glavna tema ovoga edukacijskoga tjedna.