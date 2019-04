Papa Franje

Tekst i foto: Osijek031.com

Vremena se definitivno mijenjaju: pomirljive porukeo potrebipale su na plodno tlo i na našim prostorima, pa su i iz Katoličke crkve u Hrvatskoj počele stizati neke nove, do sada nezamislive inicijative.Najkonkretnija do sada dolazi upravo iz Osijeka, točnije iz. Prema neslužbenim informacijama, upravo će se tamo organizirati prvipočetkom lipnja!Prvi festivalu organizaciji više LGBTIQ udruga iz cijele Hrvatske održat će se u velikoj dvorani Vikarijata 8. i 9. lipnja te na više javnih lokacija u gradu na Dravi. Festival je zamišljen kao spojte kao platforma otvorenog dijaloga o toleranciji i različitosti te o odnosu Katoličke crkve prema ovakvim pojavama.Prvo izdanje festivala će biti regionalnog karaktera jer će okupiti goste iz područja, a ukoliko bude uspješan, moguće je da preraste i u međunarodni festival.Tijekom dva dana festivala zainteresirana publika će u Vikarijatu moći vidjetiposvećenih queer kulturi, posjetiti radionice i info štandove, diskutirati o odnosu Crkve prema ženama i LGBT osobama te o stanju prava LGBT osoba i žena u Europi na uvodnoj tribini te se uključiti u performanse u središtu grada i opustiti se uz odličan glazbeni program u večernjim satima.Program se još uvijek priprema, no doznali smo kako će na festivalu sudjelovati i osječki blogerkoji će uz brojne goste voditi tribinu „“.I dok čekamo detalje ovog događanja, treba još jednom pohvaliti Đakovačko-osječku nadbiskupiju koja je, prva u Hrvatskoj, odlučila otvoritiVikarijata u Strossmayerovoj ulici onima koji misle i osjećaju se drugačije te na taj način pokazati da Crkva u Hrvata ne mora nužno biti zadrta, nacionalno-fašistička ustanova kako je neki doživljavaju, većspremna razgovarati o svim kontroverznim društvenim temama.