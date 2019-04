sestrinstva

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Rendgenska snimka stanjau hrvatskom zdravstvu daleko je od idealne. Hrvatskoj nedostaje između, tvrde njihove udruge, sindikati i Komora.sestara i tehničara dosegao je alarmantnu razinu i situacija je kritična svugdje:. Tako je nedavno KBC Rebro priopćilo da imaju manjka 300 medicinskih sestara, a KBC-u Rijeka manjka 100-ak sestara.Kako izvještava Dnevnik Osječke televizije , i osječkom KBC-u u ovom trenutku nedostaje najmanje. Prema riječimaiz, oko 50 sestara i tehničara otišlo je iz Osijeka, neki su se preselili u druga mjesta, ali većina je otišla u inozemstvo zbogPosljedica toga jest danadomještaju oni koji rade, a to povlači za sobom teže uvjete rada, veće psihičko opterećenje zaposlenika te gomilanje prekovremenih sati, pa su sestre premorene i iscrpljene, što dovodi do pogoršanja njihovog zdravstvenog stanja i učestalih odlazaka na bolovanje, a to dodatno pogoršava situaciju.Prošle godine do rujna osječki KBC objavio jeza medicinske sestre iza prvostupnice sestrinstva, no medicinskih sestara na tržištu rada –. Stanić smatra da, sve kada bi se i zaposlio toliki broj sestara, rasterećenje bi bilo tek djelomično.Od 2013., otkako je Hrvatska ušla u EU, iz nje je otišlo preko 1100 medicinskih sestara. A situacija postaje. Prema podacima Komore, krajem prošle godine čak 1000 medicinskih sestara zatražilo je mirovanje članstva u Komori zbog planiranog odlaska u inozemstvo.Među nekim rješenjima predlaže se povećanje koeficijenata složenosti poslova u zdravstvu za najmanje 25% kako bi sestre u startu imale. Također, od države se očekuje da omogući zapošljavanje medicinskih sestara iz nekih drugih država EU kako se ne bi događale situacije da neke bolnice zbog nedostatka sestara smanjuju odjele ili odgađaju operacije, što je bio slučaj u Dubrovniku prošle zime.Na svu sreću, osječka bolnica za sada, no da se nešto treba mijenjati, to je sigurno.