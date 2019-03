Maloj Subotici

14. Međunarodni karate turnir "Cro Cup 2019."

700 natjecatelja

H

r

v

a

t

s

k

a

U

k

r

a

j

i

n

a

C

r

n

a

G

o

r

a

B

i

H

A

u

s

t

r

i

j

a

M

a

đ

a

r

s

k

a

S

l

o

v

e

n

i

j

a

Karate klub Esseker:

Prvenstvu Hrvatske za mlađe uzraste

Luka Lovković

Petar Gudelj

Lara Gudelj

Jan Svoboda

Petar Gudelj

Karate klub Esseker je nastupio sa natjecateljima u borbama koji se pripremaju za nastup nakoje se prema kalendaru HKS-a za dva tjedna održava u Ivankovu.Najbolji rezultat su ostvarili mlađi učenik do 38 kgi mlađi kadetdo 57 kg. koji su osvojili druga mjesta u svojim kategorijama.U kategoriji mlađih učenica plus 36 kgje u svom prvom nastupu u borbama osvojila 3. mjesto, isto kao iu kategoriji mlađih kadeta do 48 kg.Treću broncu za Esseker je ponovo osvojiokoji je uspješno nastupio i u starijoj kategoriji kadeta do 57 kg.