Nije prvoaprilska šala

Filozofskom fakultetu

nova Studentska kantina

od 7 do 19.30 sati.

brzih i jednostavnih toplih i hladnih jela, mliječnih proizvoda, namaza, sladoleda, topli i hladnih napitaka i bezalkoholnih pića

subotu, 30. ožujka 2019.

: u ponedjeljak 1. travnja nase otvaraKantina je smještena u prizemlju, u prostoriji br. 7. U sastavu Kantine nalazi se i Klub za nastavnike (prostorija br. 6).Radno vrijeme Kantine bit će kao i do sada –U prekrasno uređenoj kantini se nalazi bogata ponudaKantina pruža ugostiteljske usluge svim posjetiteljima i to na sljedeći način: studenti plaćaju uslugeuz potporu za pokriće prehrane, dok ostali konzumenti plaćaju usluge po ekonomskoj cijeni prema važećem komercijalnom cjeniku., stara će Kantina raditi do 11 sati, a od 1. travnja studenti i svi ostali moći će uživati u novoj kantini u središtu Osijeka.