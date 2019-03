Osjeèka televizija - Vijesti, 29.03.2019.

U razdoblju od 2015. do 2017. godine Osijek je, između ostaloga, zabilježio rast investicija od 106 posto. Izvoz i uvoz su također u porastu, no dobra je vijest da izvoz puno brže raste. Najbrže rastuća grana industrije je, očekivano, IT sektor, no primat kao najvažnija i dalje drži prerađivačka industrija koju slijede trgovina na veliko i malo te poljoprivreda i građevinarstvo. Dio je to pokazatelja o stanju u osječkom gospodarstvu koje je na tematskoj sjednici Gradskoga vijeća iznio pročelnik za gospodarstvo Tomislav Krolo. Najveći dio investicija, očekivano, sufinancirano je iz eurospkih fondova, a šest najvećih kroz ITU mehanizam, u svojoj je prezentaciji istaknula pročelnica Kornelija Mlinarević. Uz sve to, mišljenja je gradonačelnik Ivan Vrkić, dok god "mali čovjek" ne osjeti to na svojoj koži, ne možemo konstatirati da bolje živimo. Rasprava je bila daleko manje konstruktivna od očekivanog i otišla u neželjenom smjeru prepucavanja oko toga što Vlada čini, te u jednome dijelu pokazala i nepoznavanje elementarnih činjenica pojedinih vijećnika.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:-sanitarni tretmani protiv krpelja-predstavljen projekt Secesijska turistička ruta