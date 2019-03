Sabor

Tekst: Osijek031.com

Foto: Inja Pavlić/Foto-arhiv031

Vlada je jučer uuputila izmjene i dopune, kojim se znatnonovčane kazne, propisuje minimalno trajanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u ovisnosti o broju ponavljanja prekršaja te propisuju i povećavaju negativni prekršajni bodovi za najteže prometne prekršaje.Pojašnjavajući zakonske izmjene, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naglasio je kako je cilj zakona povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnostiprometnih propisa radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu.Mjera oko koje su se najvišejest mjera privremenogvozačima koji ponavljaju najteže prekršaje. Vozilo će se moći oduzeti onim vozačima koji su najmanjete treći put počine neki od sljedećih prekršaja: ako voze u suprotnom ili zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj ili cesti isključivo za motorna vozila, ako u naselju prekorače brzinu više od 50 km/h od dopuštene, za namjerni prolazak kroz crveno, odbijanje alkotestiranja ili testiranja na droge, ako voze s više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem droga te upravljanje vozilom prije stjecanja prava ili dok je dozvola ukinuta odnosno oduzeta. Vozilo se privremeno oduzima do odluke suda, a nju je sud dužan donijeti u roku od 15 dana.Također se drastično povećavaju kazne za telefoniranje ili korištenje(s 500 na 1500 kuna), za brzinu koja je 50 km/h veća od ograničenja (s 10.000 na 20.000 kuna),crvenog svjetla na obilježenom pješačkom prijelazu (s 1000 na 3-7 tisuća kuna),(s 500 na 1000 kuna) te za nu vozilu (također s 500 na 1000 kuna).Dižu se i granice bodova zaza koje se po novom može izreći šest negativnih bodova, a to su isti oni prekršaji zbog kojih se i privremeno može oduzeti vozilo. Do sada se za pojedini prekršaj moglo dobiti maksimalno tri negativna boda. Oni vozači koji sustavno nastave s takvim prekršajima za koje mogu zaraditi do šest bodova, ostat će bez vozačke i morat će ponovno polagati ispit.Kao novina propisuje se i prekršajizmeđu vozila prilikom vožnje na autocesti koji mora iznositi najmanje dvije sekunde, ali i obveza snimanja vozačkog ispita kako bi se povećala njegova transparentnost i kvaliteta te ujednačila provedba vozačkog ispita.Još jedna novina jest mogućnost provjere statusa vozačke dozvole, stanja bodova i prekršaja putem. Tako će se na mrežnim stranicama MUP-a moći vidjeti je li nekom vozaču izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom, ima li i koliko negativnih bodova itd. Bit će dovoljno ukucati broj vozačke dozvole da bi se utvrdilo je li neki vozač rizičan ili ne.Za sada u prijedlog zakonapo kojoj bi se uveo obvezni zdravstveni pregled vozača prilikomza osobe starije životne dobi (67 godina), ali će se nastaviti razgovori s predstavnicima Ministarstva zdravstva te će se i dalje pratiti u kojoj mjeri stariji vozači svojim (ne)poštivanjem propisa utječu na sigurnost prometa.Vlada je prijedlog zakona usvojia i uputila u saborsku raspravu, nakon čega bi trebao proći dva čitanja i do ljeta biti u primjeni.