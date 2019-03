Odjel za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

Biolog-i-ja

subotu 30. ožujka 2019.

subotu 11. svibnja 2019.

u Osijeku i ove godine, a šestu zaredom, provodi niz različitih aktivnosti u sklopu projekta pod nazivom „“ koji popularizira biologiju kao znanost. Program sadrži obilazak značajnih bioloških destinacija u Osijeku i okolici, znanstveno-popularna predavanja, izložbe, radionice…U sklopu popularizacije znanosti, na Odjelu za biologiju uod 9:00 do 13:00 sati održat će se radionice „Kukci to go“, “Kozmetika s porukom“, „Laboratorijske zagonetke“, „Laboratorij u bojama“, „Alge - hrana za tijelo“, „Biljni kolaž“, „Tko sam ja u carstvu Animalia“ i „Fosili – pogled u zemljinu prošlost“, a u terminima dogovorenim sa školama i predavanja „Planet zvan Plastika“, „Hrana bez pesticida“, „Skriveni svijet kukaca“, „Prirodne vrijednosti Slatine i okolice – 10 godina istraživanja i promicanja“, „Bez mozga“, te „Lijekovi: djelovanje, upotreba i zloupotreba“.Radionice i predavanja izvode nastavnici Odjela za biologiju, a namijenjene su za učenike osnovnih i srednjih škola. Zbog velikog interesa prijave za sudjelovanje su zatvorene.U projektu ukupno sudjeluje oko 120 učenika osnovnih i srednjih škola, 50 studenata te oko 30 nastavnika Odjela.u 9:00 sati planiran je obilazak značajnih bioloških destinacija grada Osijeka i okolice na kojima su prisutne zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste, a isti dan za sve zainteresirane građane bit će i Dan otvorenih vrata Odjela za biologiju, pa će tako svi zainteresirani od 09:00 do 13:00 h moći posjetiti laboratorije u zgradi Odjela na adresi Cara Hadrijana 8/a u prostoru sveučilišnog Kampusa. U prostorijama Odjela bit će prikazana i izložba fotografija pod nazivom "Biogeografske regije Hrvatske - motivi iz prirode" biologa Dragana Prlića.