Tekst i foto: Osijek031.com

Na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelniki njegovi suradnici predstavili su detaljes prebivalištem na području Grada Osijeka za 2019.Prema riječima gradonačelnika Vrkića, Grad je ove godine u proračunu osigurao novac za uskrsnice i božićnice u iznosu od ukupno, od čega polovica () otpada na uskrsnice koje će dobiti oko(6000 umirovljenika i 3000 ostalih)., prvi potpredsjednik Gradskog vijeća, pojasnio je kako su ove godineza sve korisnike koji na njih ostvaruju pravo. Novost je i to što su uvedenaumjesto tri kao prethodnih godina: umirovljenici s mirovinama do 1000 kn mjesečno dobit ćeuskrsnice, umirovljenici s mirovinom od 1000 do 1200 kuna mirovine dobit će, umirovljenici s mirovinom od 1200 do 1700 kuna dobit će, a umirovljenici s mirovinom od 1700 do 2000 kuna dobit ćeUskrsnice će dobiti umirovljenici s punom starosnom mirovinom, prijevremenom starosnom mirovinom, obiteljskom mirovinom i invalidskom mirovinom. Oni ne moraju podnositi zahtjev za isplatom uskrsnice jer su podaci o njima stigli izNovi umirovljenici koji jošu popis Zavoda, korisnici mirovina prema međunarodnim ugovorima i korisnici invalidskih mirovina koji su u radnom odnosu, morajuza uskrsnicom u gradskom Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo ili u gradskoj četvrti, odnosno mjesnom odboru kojem pripadaju. Rok za prijavu započinje, a traje do kraja travnja.Uskrsnice će se isplatiti umirovljenicima naputem Hrvatske pošte.Kada je riječ o socijalno ugroženim osobama,uskrsnice dobit će korisnici naknade za troškove stanovanja, korisnici pučke kuhinje dobit će, a beskućnici će dobitiuskrsnice, svi putem. Umirovljenici i socijalni slučajevi poklon karticu mogu podići u, dok će beskućnici poklon karticu primiti uIsplata uskrsnice započet će u tjednu prije Uskrsa, a trajat će zaključnoSve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu, gradskim četvrtima i mjesnim odborima, ili na info telefonGradonačelnik Vrkić na kraju je dodao kako Grad izdvaja za socijalne programe 3, no kada se tomu pribroje neizravni oblici socijalne pomoći (socijalni stanovi po subvencioniranim cijenama najamnine, subvencionirane cijene vrtića, prehrane u školama itd.) ukupan iznos penje se na. To je moguće uslijed stabiliziranih financija Grada, prepolovljenih dugovanja, ali i pozitivnih trendova u gospodarstvu kao što je rast broja zaposlenih, rast broja novootvorenih tvrtki, rast izvoza te odlični rezultati u privlačenju EU fondova.