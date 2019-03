plug-in hibridi

Outlander PHEV

najprodavanije plug-in hibridno vozilo

upotrebljivost, praktičnost i niske troškove

2.0 lit/100km

4x4 pogon

samostalno (plug in) punjenje

vožnja isključivo na pogon baterije

doseg preko 700 km

Euro 6d

osam godina jamstva na baterije

mogućnost odabira

rezultat koji modeli poput CR-V-a i RAV4 s hibridnim motorima

ni blizu ne mogu postići

značajne uštede

međugradske relacije koje se postižu i uz 0 litara goriva potrošnje

doseg od preko 700km

2 litre goriva na 100 km

za vozače koji znaju planirati dan

aplikacije za pametne telefone

25 minuta punjenja

uglađenije, mirnije i tiše

snaga motora od 225 KS

U unutrašnjosti

najprostranijem i najkomfornijem Mitsubishi vozilu

tvorničkog jamstva

312.900 kuna u Intense

Autocentar Buljubašić

osijek[at]mitsubishi-motors[dot]hr

031 540 000

[Sponzorirani članak]

Dugo trajanje punjenja baterije i mali doseg jednim punjenjem i dalje su najveći problem električnih automobila pa se onima koji žele iskusiti sve čari vožnje na struju a da ne žrtvuju većinu praktičnih prednosti automobila s konvencionalnim pogonskim sustavima kao logično rješenje namećuje najnaprednije ina Svijetu. Riječ je o ELEKTRIČNOM vozilu koje nudi samostalno (plug in) punjenje i vožnju isključivo na struju/pogon baterije uz mogućnost potpomaganja benzinskog motora . Nudis kojima se malo koje vozilo može mjeriti:- na 1900kg mase i 470 cm dužine uz 4x4 pogon troši teksa opcijama snow i sportkod kuće ili javnim punionicama (za razliku od običnih “lakih” hibrida)uz uključivanje benzinskog motora po potrebiuz 54 km na EV pogon- zadovoljavanormu uz tek 46 g/km CO2i PHEV sustavPlug in hibridi za razliku od “lakih”, običnih hibridnih vozila daju vamgdje želite napuniti svoje vozilo - na prvoj utičnici ili javnim punjačima za električnu energiju ili na benzinskoj postaji. Sve u svemu novi je Outlander PHEV pomaknuo granicu potrošnje što je(ali ne i Plug-in). Razlog je što su to tzv. „laki“ hibridi koji se ne pune strujom osim u vožnji pa im je i kapacitet baterije bitno manji, a time se udio vožnje na struju ni blizu ne može mjeriti s ovakvim plug-in hibridom.Outlander PHEV je najprodavanije plug in hibridno SUV vozilo, jer nudiu odnosu na slična SUV diesel vozila i idealno je vozilo za. Nudi izvrstan ukupanod toga 54km na EV pogon. Iznenađujuće je tih u EV modu te nudi uživanje u udobnosti i lebdenju karoserije bez nepotrebnog uključivanja benzinskog motora.Kao stvoren je za one koji žive nadomak punjača (obične kućne utičnice) te primjerice relacije Osijek – Đakovo ili Osijek – Vinkovci prelaze se u potpunosti na električni pogon i uz potrošnju 0 lit/100km te se po dolasku na destinaciju vozilo jednostavno spaja na kućnu utičnicu i napuni za povratak. No čak ako se prelazi i preko 100km u jednoj dionici bez punjenja (a krenuli ste sa punom baterijom) računajte da prvih 50km nema potrošnje goriva a drugih 50 km će se potrošnja u zbroju sa početnih 0 litara popeti tek naIdealan. Uz vozilo se dobija i pristupni kodkoja omogućava planiranje punjenja vozila po najpovoljnijoj cijeni električne energije te mogućnost podešavanja da vas vozilo prije polaska dočeka već toplo, ugrijano jer ste tako podesili parametre. Baterijama je dovoljno samona brzom punjaču da im se kapacitet ponovno obnovi na 80 posto, dok na standardnom, kućnom punjaču punjenje traje četiri i pol sata.Outlander PHEV radi mnogo, neusporedivo bolje nego prethodni model. Obilježava ge ukupna(dva električna motora te 2.4 litreni benzinski motor) uz pogon 4x4 i jednoliko ubrzanje bez “propadanja brzina i mjenjača” koje se dobilo zbog prijenosa pogona uz pomoć elektromotora, a ne preko benzinskog motora (kao kod “lakih” hibrida).vas pak očekuju nova grijana prednja sjedala od brušene kože, sad su ugrađeni i kanali ventilacije za stražnja sjedala, nova ploča s instrumentima i prekidači na konzoli pored automatskog mjenjača. Riječ je osa vrhunskom opremom i niskom razinom buke.Dobiva se pet godinana sva Mitsubishi motors vozila uz osam godina jamstva na baterije i PHEV sustav te dvanaest godina jamstva na karoseriju od prohrđavanja.Cijena za Mitsubishi Outlander PHEV MY19 jeopremi a uključuje pogon na sve kotače, automatski dvozonski klima uređaj, tempomat, pokretanje vozila bez ključa, DAB radio prijemnik, bluetooth povezivost, kamera za vožnju unatrag, sjedala u kombinaciji brušene kože i alcantare, grijana prednja sjedala, 18-inčne aluminijske naplatke i još mnogo toga.Vozilo Outlander PHEV je stiglo i u Osijek te vaskao ovlašteni distributer i serviser Mitsubishi vozila poziva da posjetite salon, dogovorite probnu vožnju i uvjerite se sami u ljepotu i kvalitet Mitsubishi motors vozilaAutocentar BuljubašićWeb: Mitsubishi-osijek.com Email:tel: