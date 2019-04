Grad Osijek

Tradicionalno,organizira obilježavanjes ciljem da se javnost upozna sa zdravstvenim problemima koji utječu na širu populaciju, te da s eupoznaju s važnosti prevencije i ulaganja u zdravlje.- okupljanje sudionika i uređivanje štandova- obraćanje Gradonačelnika sudionicima– 45 min vožnja- Biciklijada– promoviranje ekološkog načina prijevoza predstavljajući iznimno učinkovitu fizičku aktivnost- Ruta: L. Jagera - Europske avenije – Cara Hadrijana – J. Jovanovića Zmaja - Trg Bana J.Jelačića – Cara Hadrijana – odvojak pored Remize – ispod mosta F.Tuđmana – Šetalište K.F.Šepera – Vjekoslava Hengla – Radićeva – Školska- Mogućnost besplatne posudbe bicikla (uz osobnu iskaznicu) u GSSR „Sport za sve“ – Istarska 1, Osijek, (098/343-325) na dan polaska od 09:00 do 09:30- glazbeno-scenski program na velikoj pozornici- voditeljstvo programa: Udruga građanska prevencija "Osječka škola", Filip LažetaSudionici na pozornici:- Centar zdravlja VAGA – Zumba fitnes- Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“- Građanska prevencija „Osječka škola“ i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“- Studio OSCEO Dalal- Glazbeni bend Dokkice- Plesni studio Wings- GP osječka škola – Glazbeni sastav AMOS- Klub 60+, Udruga za promicanje kvalitete života starijih osoba- prezentacija vježbi namijenjenih starijim osobama , Prezentacija „Engliš group“- Udruga za Down sindrom- Udruga Izviđački „Slavonski hrast“Zajednica športskih udruga grada Osijeka- Badmintonski klub Osijek – prezentacija sporta i kluba u Školskoj ulici- Gimnastičko društvo Osijek – Žito –izvođenje pokaznog treninga i promocija sporta i kluba- Košarkaški savez grada Osijeka i članice KK VRIJEDNOSNICE OSIJEK, KK MURSA, KK OSIJEK i KK OSJEČKI SOKOL - pokazni trening za djevojčice i dječake- Judo klub Mladost prezentacija- Planinarsko društvo Zanatlija- Plivački klub Osijek - Žito- Udruga Pannonian –Demonstracija bmx i skate discipline – Školska ulica- Zajednica Športskih udruga Grada Osijeka- Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve organizator je biciklijadeHrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek- predstavljanje programskih aktivnosti Crvenog križa- podjela letaka o zdravoj prehrani, pružanje prve pomoći, TBC, „Sigurnosnikodovi na vodi“- prezentacija pružanja prve pomoći (postupak reanimacije-održavanja života i neodgodivi postupci prve pomoći) - ispred šatora- radionica „Pravilno pranje ruku“- U suradnji s udrugom Centar zdravlja „VAGA“ savjetovanje o zdravoj prehrani – u šatoru- mjerenje krvnog tlaka, mjerenje razine šećera u krvi- analiza sastava tijela (udio potkožnog masnog tkiva, mišićne mase, vode i predviđene koštane mase u % i kilogramima), WHR – omjer struka i bokova, bazalni metabolizam u kcal i metabolička starost organizma- davanje uputa o pravilnoj prehrani.10:00-13:00 sati - Grad Osijek- Predstavljanje Projekta „Osijek zdravi grad“,- Podjela promotivnog materijalaPredstavljanje ustanova i udruga iz područja socijalne zaštite i zdravstva i drugih djelatnosti s područja grada Osijeka:- Dom zdravlja Osijek – besplatno mjerenje krvnog tlaka, predstavljanje rada Savjetovališta za dojenje i predstavljanje programa blistav osmijeh- Zavod za javno zdravstvo –Savjetovanje građana o hipertenziji uz određivanje šećera u kapilarnoj krvi i mjerenje krvnog tlaka. Aktivnost će se provoditi informiranjem građana o nacionalnim programima uz podjelu informativnih brošura - savjetovanje sa stručnjacima- Gradska liga protiv raka Osijek – educirati osobe o čimbenicima koji utječu na pojavu malignih bolesti utjecati na usvajanje znanja, stavova i navika koji će otkloniti štetno a dovesti do po zdravlje korisnog ponašanja, utjecati na poboljšanje kvalitete života, sudjelovati u aktivnostima koje potiču zdrav način života- Klub žena liječenih na dojci Mammae – podjela promo materijala, predstavljanje aktivnosti udruge- Klub liječenih alkoholičara Osijek (Tvrđa i Donji grad)– prezentiranje rada udruge na kao i akcija koje provode tijekom godine :Trijezni tramvaj, Nula na dar. Također će dijeliti letke osobama koje se budu zainteresirale za njihov rad- Društvo za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama Osijek – predstavljanje ručnih radova korisnika- Ženska udruga IZVOR - promocija informativno – edukativnih materijala iz domene seksualnih i reproduktivnih prava žena, usluge pomoći u kući starijim osobama, grupe za podršku za žrtve obiteljskog nasilja kao i druge promotivne materijale- Udruga za borbu protiv ovisnosti "Ne ovisnost" Osijek i zadruga Neos – obuhvatit će teme prevencije ovisnosti, rehabilitacije i resocijalizacije korisnika te smanjena štete ovisnosti. Dijeljenje letaka, izlaganje suvenira napravljenih u zadruzi i odgovaranje na pitanja o gore navedenim temama- Športska udruga slijepih Svjetlost – članovi udruge predstavit će tiflopomagala za slijepe, Braileovo pismo, viseću kuglanu za rekreaciju i očuvanje zdravlja- Dalal studio – promoviranje aktivnosti studija- Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije - predstavljanje kreativnih radova djece, žena, umirovljenika i umjetnika. Uz kreativne radove planira se predstaviti promidžbeni materijal za gluhe i nagluhe osobe.- Savez organizacija invalida Osječko-baranjske županije - predstavljanje programskih aktivnosti i aktivnosti članica saveza- Udruga slijepih Osječko – baranjske županije- predmeti s kojima se u svakodnevnom život služe slijepe osobe npr .govorna vaga, bijeli štap….- Udruga gluho-slijepih osoba grada Osijeka i Osječko – baranjske županije - predstavljanje rada udruge- Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske županije - izlaganje radova kreativnih radionica i promotivnog materijala Društva- Udruga za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka – promocija i prezentacija aktivnosti udruge- Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek – organizacija mjerenja šećera u krvi , tlaka i edukacija građana o istom- Medicinska škola – podjela edukativnih letaka, o zdravom načinu života , kontrola i mjerenje krvnog tlaka te masaža i fizikalna terapija u funkciji zdravlja prirodna kozmetika koju će prezentirati učenička zadruga PRO NOS- CroMSIC - upoznavanje sa radom Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatska, kontrola i mjerenje krvnog tlaka i mjerenje šećera u krvi- Udruga pobjede – informiranje građana o prednostima biljne prehrane za ljudsko zdravlje, okoliš i održivi razvoj- Građanska prevencija Osječka škola – promocija aktivnosti Udruge na području prevencije ovisnosti- Matica umirovljenika Hrvatske – prezentacija kreativnih radova, te provođenje raznih mjerenje u suradnji s Crvenim križom- Aktivni umirovljenici – prezentacija rada udruge- Umirovljenici zajedno – Upoznavanje sa aktivnostima udruge vezanu za preventivu i zdravstvenu zaštitu- Klub 60+, Udruga za promicanje kvalitete života starijih osoba – mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi- Udruga NORDOS – prezentacija rada udruge posebice dobre suradnje sa Klubom 60+- Udruga Dokkica – „Zdravilica“: ponuda zdravih obroka za djecu i građane uz poruku „Zdravo se hrani – od bolesti se brani“- Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ – izložba ukrasno uporabnih predmeta učenika od eko materijala- Zajednica športskih udruga grada Osijeka predstavit će svoje aktivnosti putem promotivnog materijama i informiranja građana o važnosti bavljenja sportom- Izviđački klub Javor – predstavljanje svrhe, i misije izviđačkog pokreta- Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Osijek – podjela promotivnih letaka o zdravoj prehrani, prezentacija pružanje prva pomoći, u suradnji s udrugom Centar zdravlja „VAGA“ mjerenje krvnog tlaka, razine šećera u krvi, analiza sastava tijela i davanje uputa o zdravoj prehrani- MUP - Odjel prevencije Policijske uprave – promocija zdravih životnih navika i prevencija zlouporabe droge kao razlog depresije kod mladih i građana općenito. Promicanje sigurnog bicikliranja kod građana kao oblik samopomoći u borbi protiv depresije- Udruga paraplegičara i tetraplegičara OBŽ-- Udruga izviđača „Slavonski hrast“ Osijek – prezentacija programskih područja Saveza izviđača Hrvatske s naglaskom na ovogodišnji jubilej 100. GODIŠNJICE IZVIĐAČA GRAD OSIJEKA i prezentacija projekta „Izviđački ljetni kamp“ koji se provodi u suradnji sa Savezom izviđača Osječko-baranjske županije- Centar za nestalu i zlostavljanu djecu – predstavljanje rada udruge, podjela edukativnih i promotivnih materijala- Građanska prevencija – „Osječka škola“ i „JA kao i TI“- promotivni materijaliDom zdravlja Osijek- besplatno mjerenje krvnoga tlaka,- glukoze u krvi,- promicanje dojenje- promicanje oralnog zdravljaPredstavljanje Policijske uprave Osječko-baranjske županije u pratnji službenog policijskog psa- Odjel prevencije – promocija zdravih životnih navika- Služba za sigurnost cestovnog prometa - savjetovati građane o elementima sigurnog bicikliranja kao oblika samopomoći u borbi protiv depresije- U sklopu sajma zdravlja održat će se događaj za mlade „Čilaj zdravo“ čiji je cilj promocija zdravlja zdravog načina života kod mladih:„Čilajmo zdravo“ uz konzumiranje čajevaVoćni multibar – izrađivanje smoothie napitakaRadionica izrade prirodne kozmetike (Helena Delirium), Dvorište Udruge - Lorenza Jagera 12Manifestaciju će svojim dolaskom podržati sportski klubovi i sportaši grada Osijeka.