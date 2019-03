Sakuntala parku

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Osijek031.com

Najava:

Danas je na tiskovnoj konferenciji održanoj upredstavljen jubilarni 15. Ferivi polumaraton koji će se održatis početkom u 10:30 sati.Tiskovnu je vodio direktor utrkeu nazočnosti predstavnika tvrtke, tvrtkekao glavnog sponzorate predstavnikaOve godineodržat će se dan ranije, us početkom u 17 sati ispred Galije. Kao i prethodnih godina, dužina utrke ovisit će o starosnoj dobi djece, pa će tako vrtićarci trčati 300 metara, učenici 1. do 4. razreda 800 m, a učenici 5. do 8. razreda 1600 m. Svi natjecatelji dobit će slatke nagrade Leda kao sponzora utrke.Što se glavne utrke tiče, Černić je istaknuo kako se do25. ožujka na polumaraton prijaviloiz čak 13 zemalja, što je apsolutni rekord do sada, velik iskorak u odnosu na prošle godine i dokaz da je Ferivi polumaraton definitivno našao svoje mjesto na mapi ovakvih natjecanja.Uvedena je i: štafeta 3x7 kilometara za koju je već prijavljeno preko 30 natjecatelja, a i tradicionalna utrka građana do sada ima preko 300 natjecatelja. Černić smatra kako će ovogodišnji polumaraton biti pravi praznik trčanja koji će u jednu manifestaciju spojitiS time su se složili i dožupanvoditelj gradskog Odsjeka za sport, koji su najavili kako će i njihovi djelatnici sudjelovati na polumaratonu, a Lagator je potvrdio kako će župansudjelovati u utrci te da će u štafetnoj utrci sudjelovati „udarna ekipa“ Županije.Poznati osječki glazbenikkao promotor utrke pozvao je sve građane da sudjeluju ili u utrci građana ili da budu uz stazu i navijaju, dodavši kako će i on sudjelovati jer „ako ja mogu istrčati 5 km, onda to može svatko“.Na kraju su građani, posebice vozači, pozvani na strpljenje i razumijevanje jer će neke ulice bititijekom utrke.