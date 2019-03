Dario Plevnik

gitaru i sklada

Duše

Iskre strasti

Snovi

kratkom intervju

Koliko dugo svirate gitaru?

D: Počeo sam svirati s 10 god. klasičnu gitaru.

Zašto baš taj instrument?

D: Zaljubio sam se u zvuk gitare, najprije mi se svidio zvuk instrumenta.

Smijemo li slobodno reći da ste vi "Maksim Mrvica" ali na gitari?

D: To će publika najbolje reći, ono što ja mogu reći je to da sam ja autor glazbe, a Maxim je izvođač, izvodim svoju glazbu. Ogromna je razlika između glazbenika i umjetnika.

O čemu razmišljate kada svirate ?

D: Uglavnom o onome o čemu sviram. Svaka moja izvedba ima priču, razmišljam o toj priči i o tome zbog čega je nastala izvedba. Proživljavam emociju za svaku svoju izvedbu.

Kako nastaju vaše skladbe ?

D: Ovisi da li skladam za drugoga ili za sebe. Ako skladam za druge, po narudžbi, onda se uživljavam u njihovu ideju i priču, a za sebe je uvijek spontano izazvano nekom dubljom emocijom koja ostavi jači emotivni trag u meni.

Koju bi pjesmu od svojih izdvojili kao svoju najdražu?

D: Eh, kako niti jedan roditelj ne može izdvojiti najdraže dijete tako niti ja ne mogu odrediti najdražu izvedbu. Svaka mi je posebna i draga na svoj jedinstven način.

Ima li pjesma posvetu?

D: Sve moje pjesme imaju posvetu.

Puno putujete, spojili ste nespojivo tamburicu i električnu gitaru, kako ste uopće došli do te ideje?

D: Moja supruga je došla do te ideje prije 15 god. Prvo sam napravio melodiju za 'Slavonske konje' za Uskrs 1998 god., a onda je došla ideja da spojimo tamburicu. Sasvim spontano, o tome nismo niti razmišljali.

9Izdvojite vaše najdraže putovanje ?

D: Mađarska – Šopron i Austrija – Eisenstadt koncerti. Vrhunac moje karijere kakvu sam zamišljao kao mlad. Europski gradovi gdje sam nastupao ispred desetak tisuća ljudi i gdje su stranci doživjeli moju glazbu s oduševljenjem. Baš ti koncerti su mi dragi jer me ta publika nikada do tada nije čula niti znala da postojim, a oduševila se. Lakše je kad si poznat pa publika zna što će dobiti, čula je izvedbe na radiju i sl. Ja sam išao nastupati bez očekivanja, a dobio sam ono najbolje. Taj osjećaj je poseban!

Veliki ste humanitarac, može nekoliko riječi o tome ?

D: Ne smatram se posebnim humanitarcem. Ako možeš pomoći čovjeku pomozi. Tko god je pokucao na moja vrata ako smo mogli pomogli smo. To i danas činimo. Biti human bi trebala biti normalna karakteristika u svih ljudi.

Kako bi Dario pozvao publiku da dođu na njegov koncert 28.03.u Poetry caffe Magis?

D: Ako vam je dosta stresa i želite se opustiti i odlutati mislima zavedeni gitarom dođite na moj koncert u Poetry caffe Magis 28.03 u 21h. Svoju glazbu nazivam i antistresnom glazbom pa evo jedna vrsta terapije za sve željne opuštanja. Svi ste dobro došli, a ulaz je slobodan!

Tekst i foto: Ivana Haubrich

rodio se 1969.god. u Osijeku. Sviraod svoje desete godine. Za sve svoje pjesme stvara: glazbu, tekst, aranžman, produkciju, svira sve instrumente (osim puhačkih), a gitara mu je prva i omiljena.Snimio je 4 CD-a za Croatia records (dva pop-rock CD-a na hrvatskom jeziku „“ 1994. i „“ 1998., CD instrumentala „“ 2000.Iza sebe ima niz nastupa, festivala, humanitarnih akcija i koncerata.S trećeg, instrumentalnog CD-a "Snovi", izdanog 2000. god engleska tvrtka Chrisanne, instrumental Darija uvrstila je na kompilaciju "Chrisanne collection IV" i to uz jaka svjetska imena: Henry Mancini (dobitnik Oskara), Nat King Cole, Bill Elliott, Pedro Garcia... Dario je prvi u svijetu, 1999. godine spojio tamburicu i električnu gitaru u instrumentalu „Slavonski konji“.. O čemu su pričali u, pročitajte u nastavku..Dario Plevnik, osječki virtuoz na gitari, umjetnik, stvara glazbu, sklada, aranžira, producira i svira. Sve to radi u svom studiju koji je ujedno i jedini šokački studio na svijetu. Njegovu glazbu možete ćuti samo kada on svira i nigdje više na svijetu.