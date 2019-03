Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

e-savjetovanje

ambalažnih proizvoda

50 lipa

povratnu naknadu

poskupjeti

52 lipe

70 milijuna

2,2 milijuna kilograma

pojeftinili

EK da do 2020

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

na središnjem je portalu zasa zainteresiranom javnošću objavilo nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži.Novim Pravilnikom proširit će se popisu sustavu povratne naknade odtako što će se u sustav povratne naknade vratiti ambalaža od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda te uvrstiti jednokratna ambalaža (plastične boce, limenke i staklene boce) od pića volumena 0,2 litre.Ministarstvo je tako odlučilo vratitiza mlijeko i tekuće mliječne proizvode koja je ukinuta 2015., a prvi se put uvodi i povratna naknada za pića u jednokratnoj PET, metalnoj i staklenoj ambalaži do dva decilitra jer se do sada plaćala naknada za bočice volumena većeg od dva decilitra.To znači da će mlijeko i tekući mliječni proizvodiza najmanje, a dječji i ostali napici te vina u bočicama do dva decilitra za najmanje 60 lipa. Povratna naknada iznosit će 50 lipa po boci, dok će naknada gospodarenja po jedinici ambalaže za mlijeko iznositi dvije lipe plus PDV, a za bočice do dva decilitra deset lipa plus PDV.U Ministarstvu procjenjuju da će proširenjem popisa ambalažnih proizvoda u sustavu povratne naknade, u sustav ući okonovih ambalažnih jedinica, odnosno okoambalažnog materijala pogodnog za recikliranje.Podsjetimo, povratna naknada na mlijeko i mliječne proizvode ukinuta je 2015. godine kako bi navedeni proizvodi, no ispostavilo se kako to nije bilo pametno jer se dogodilo upravo ono na što su upozoravale ekološke udruge - tisuće i tisuće komada plastike završilo je u okolišu.U ministarstvu također vjeruju da će se vraćanjem ove ambalaže u sustav povratne naknade značajno povećati stopa odvajanja i recikliranja otpadne ambalaže kako bismo ispunili plan prema. odvojeno prikupljamo i recikliramo 50% otpada.Obzirom da su poslodavci i mljekari tražili prijelazno razdoblje za ponovno uvođenje tih naknada, Ministarstvo je odlučilo da će pravilnik i uredba u dijelu oko mlijeka i bočica do dva decilitra stupiti na snagu od početka iduće godine.e-Savjetovanje je otvoreno do 23. travnja ovdje