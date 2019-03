Kiše

nije bila dovoljna

djelomično oblačno nebo

12°C

razvedravanje

više sunca

do 13°C

tmurnih oblaka

DHMZ

proljetno vrijeme

Tekst: Ivana Mandić/Osijek031.com

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

je trebalo poljoprivrednicima, no ova količina. Još je za danas najavljenouz dnevnu temperaturu doi umjeren do jak sjeverni vjetar.Od srijede slijedi, više sunca i rast temperature. Četvrtak nam donosi još, dnevnu temperaturuuz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.U petak stiže malou večernjim satima, no uz temperaturu do 14°C i slab do umjeren sjeverni vjetar.Prema prognozi koju nam donosi, i ovaj vikend nas očekuje pravo..