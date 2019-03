odlična rođendanska zabava

[Sponzorirani članak]

Ovaj vikend očekuje nasi još boljiu najdražem shopping centru.Upravo danas kreće. Kako smo kroz proteklih 8 godina (da, već je prošlo 8 godina) naviknuli, bit će to vikend za pamćenje.su pripremili popuste od 30%, a čak 40% popusta dobit ćete na asortiman satova ui Lego asortiman u. Nemojte propustiti ni fantastičnih 50% popusta na odabrani asortiman ute na drugi jeftiniji artikl u novootvorenomkoja se nedavno sa prizemlja preselila na 1. kat Portanove na odabrane Samsung perilice rublja i hladnjake poklanja 500 kuna popusta i 5 godina garancije te do 30% popusta na Lg, Samsung i Sony televizore.20% popusta na sve očekuje vas u trgovinama, a istih 20% popusta, ali na novu kolekciju u trgovinamai mnogima drugima, dok jepripremio 10% popusta na cjelokupnu kupovinu.Kako je ovo samo dio popusta koji vas ovaj vikend očekuju, pozivamo vas da, kao i mi, sve popuste provjerite na Portanova.hr ili jednostavno ovaj vikend budete u Portanovi! A razloga je za to pregršt…Za vrijeme slavljeničkog vikenda očekuju vas čak. U subotu možete uživati u predstavidok vas u nedjelju očekuje predstava dječjeg kazališta iz Osijeka, a obje predstave počinju u 11 sati. Osim toga, tijekom subote i nedjelje u centru ćete susresti balon majstora koji će vas zabavljati praveći likove od balona, a moći ćete i postati što god poželite uOba dana rođendanaće šetati Portanovom inasumično odabrane posjetitelje, a vrhunac proslave bit će koncertkoji ne smijete propustiti.Koncert Ivana Zaka je zakazan zai ne sumnjamo da će biti spektakularno, baš kao i svake godine kada cijela Portanova pjeva u jedan glas!Ali zabava ne staje nakon koncerta. Za kraj slavljeničkog vikenda, u nedjelju od 19 sati moći ćete se zasladiti, ali i postati jedan odkoji će osvojiti bu kiši balona koja će se spustiti sa 1. kata Portanove odmah nakon što se svi skupa zasladimo tortom.Mislimo da je dovoljno rečeno… vidimo se za vikend u Portanovi!