Međunarodni dan osoba sa sindromom Down

21. ožujka

Međunarodni dan Down sindroma (WDSD - World Down Syndrome Day)

3 reprodukcije 21. kromosoma

1700 osoba

Kako je bilo pogledajte u našoj galeriji fotografija..

[Foto: Andrea Perković][21.3.2019., Trg Ante Starčevića]

Najava:

Danas se u Osijeku obilježioUjedinjeni narodi (UN) su 10. studenog 2011. prihvatile predloženu rezoluciju i donijeli odluku da seobilježava kaoDatum 21. ožujka predstavljašto je glavno genetsko obilježje osoba s Down sindromom. Usvajanjem ove odluke UN iskazuje svoju podršku zaštiti prava osoba s Down sindromom u cijelom svijetu, a posebice u zemljama u razvoju.U RH živi prekosa Down sindromom (DS) po podacima HZJZ iz 2017.Osječko-Baranjska županija je treća u RH po broju osoba sa sindromom Down.Udruge nastoje nadopuniti ono što sustav (socijalni, zdravstveni, obrazovni) nije u mogućnosti te podići standard rane edukacije djece kako bi mogla postati ravnopravni članovi društva te pohađati redovne vrtiće i učiti u redovnim školama sa svojim vršnjacima.