Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Uz sustavni pristup i angažiranje sudionika ovih projekata očekujemo da do kraja 2021. godine završimo energetsku obnovu svih zgrada škola, domova zdravlja i drugih ustanova kojima je Osječko-baranjska županija vlasnik ili osnivač. O uspješnosti našeg rada svjedoči i nagrada „Zelena povelja“ koju je Osječko-baranjska županija primila prošle godine kao najuspješnija regionalna samouprava u Hrvatskoj po realizaciji projekata energetske obnove i učinkovitosti

Osječko-baranjska županija ni na tomu ne staje nego se pripremaju i drugi projekti, kao što je projekt novog Kliničkog bolničkog centra, Gospodarskog centra i drugi

Kada netko, kao što to čini Osječko-baranjska županija, povuče najviše sredstava iz EU fondova, što je naš zajednički cilj, onda zaslužuje sve pohvale.

Tekst i foto: OBZ.hr

Održavanjem završne konferencije zakoje Osječko-baranjska županija provodi u sklopu Poziva „“ jučer (20. ožujka 2019. godine) je označenenergetske obnove zgrada 19 osnovnih i srednjih škola. Ujedno je održana početna konferencija za novih 23 projekta u sklopu Poziva „“. Ukupna vrijednost ulaganja u oba projekta iznosiod čega su 60 posto bespovratna sredstva Europske unije, a ostatak osiguravaju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Osječko-baranjska županija.Uz, župana Osječko-baranjske županije koja je nositelj tih projekata energetske obnove, predstavnike škola, javnih ustanova, izvođača radova i druge nazočne sudionike Konferencije pozdravili su pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova EU, pomoćnik ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatskei direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- rekao je župan Ivan Anušić.Pomoćnik ministra Dragan Jelić naglasio je da Osječko-baranjska županija izvrsno radi na europskim projektima te čestitao na uspješno završenih 19 i započetih 23 projekta te najavio da je još 12 projekata pred potpisom ugovora. -- rekao je Dragan Jelić.Direktor Fonda Dubravko Ponoš je dodao: -Uz čestitke županu Anušiću i njegovom timu na realizaciji projekata, Zdravko Vukić je rekao kako je zahvaljujući korištenju sredstava EU fondova u projektima energetske obnove zgrada javnog sektora Osječko-baranjska županija postalaO tijeku i rezultatima energetske obnove u Hrvatskoj, s naglaskom na Osječko-baranjsku županiju, govorio je potom viši samostalni inženjer iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je pročelnica Upravnoga odjela za investicije, razvojne projekte i fondove EUpredstavila aktualne projekte u Osječko-baranjskoj županiji. Iskustva u provedenoj obnovi podjelili su, ravnatelj Osnovne škole Matije Petra Katančića Valpovo,, ravnateljica Osnovne škole Miroslava Krleže Čepin te, ravnatelj Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.Projekti energetske obnove zgrada 19 škola započeli su 22. studenoga 2016. godine, a predviđeno trajanje projekata je do 1. lipnja 2019. godine. Ukupna vrijednost 19 projekata iznosi(od toga 34.716.918,55 kuna sufinancira EU,Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, aOsječko-baranjska županija). Energetska obnova tih objekata rezultirat će, između ostalih ušteda i pogodnosti, smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50 % u odnosu na potrošnju prije provedbe obnove.Završeni su tako projekti na zgradama osnovnih škola Dalj, Ivane Brlić Mažuranić Koška, Vladimira Nazora Čepin, Ladimirevci, Milka Cepelića Vuka, Vladimira Nazora Feričanci, Matije Petra Katančića Valpovo, Miroslava Krleže Čepin i Josipa Kozarca Semeljci, zatim područnih škola Kapelna, Kozarac, Petlovac, Kotlina i Novi Bezdan te srednjih škola Druge srednje škole Beli Manastir, Gimnazije A. G. Matoša Đakovo, Graditeljsko-geodetske škole Osijek i Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice.Na konferenciji su ujedno objavljeni podaci o projektima eneregetske obnove jošna području Osječko-baranjske županije. Projekti su započeli u srpnju 2018. godine, a upravo su raspisani postupci javne nabave za izvođače radova. Rok za završetak radova je početak 2021. godine, no očekuje se završetak svih radova već za 8-10 mjeseci. Ukupna vrijednost tih ulaganja je(od toga 48.104.826,90 kuna sufinancira EU (60 %),Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, aOsječko-baranjska županija).Novi projekti provode se u osnovnim i srednjim školama, domovima za starije i nemoćne osobe i domu zdravlja. To su srednje škole - Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića i Medicinska škola Osijek te I. Gimnazija Osijek, osnovne škole - Augusta Harambašića Donji Miholjac, Josipa Antuna Ćolnića Đakovo, Dore Pejačević Našice, Josipa Jurja Strossmayera Đurđenovac, Laslovo, Ivana Gorana Kovačića (zgrada razredne nastave) Đakovo, Petrijevci, Lug, Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac, Piškorevci i Gorjani, područne škole - Vardarac, Breznica Našička, Satnica, Beketinci, Ivanovac i Čepinski Martinci, domovi za starije i nemoćne osobe u Osijeku i Belom Manastiru te Zdravstvena stanica Magadenovac. Financijski najznačajniji projekt je obnova Doma za starije i nemoćne osobe u Osijeku čija je vrijednost 12,08 milijuna kuna, a slijede Elektrotehnička i prometna škola Osijek (11,20 milijuna kuna) i Osnovna škola J.J. Strossmayera Đurđenovac (10,12 milijuna kuna).