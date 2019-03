BIZparty u Osijeku

Club lounge baru

petak 22. ožujka 2019.

besplatno

drugom za promicanje enogastroturizma Hrvatske "Dekanter"

Merlonu u Tvrđi

Luni i Kaosu

Približava nam se novipa vas tako ponovno očekujemo na poznatom mjestu, u, uOvom prigodom vas pozivamo daprisustvujete predavanju i vođenoj vinskoj degustaciji u suradnji s pokroviteljem vođene vinske degustacije, Badelom 1862, te stručnim partnerima, osječkom U. Na degustaciji ćete saznati kako se pravilno degustiraju vina, što se "traži" u mirisu, okusu i boji vina te kako prepoznati vrijednosti i kvalitetu pojedinih sorti vina. Također ćete doznati i koja se jela najčešće preporučuju sljubiti s određenim sortama vina.Predavanje počinje u 20 sati, a party u 21 sat. Poslije ponoći vidimo se na after partyju u. After after party je standardno uPosjetiteljima BIZpartyja pripremili smo i vrijedne nagrade, stoga pratite našu BIZparty Facebook stranicu.Ulaz na party i predavanje je slobodan. S obzirom da je broj mjesta na predavanju ograničen, potrebno je izvršiti prijavu na:Vaše je samo da ponesete vizitku i spremni ste za novu inspiraciju i motivaciju.