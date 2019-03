najranijih dana

adaptacije književnih djela

lakše prilagoditi

filmske adaptacije

Hercule Poirot

Agathe Christie, Smrt na Nilu

Linnet Ridgeway

Jackie

Češljugar Donne Tart

Theu Deckeru

Kamo si otišla, Bernadette?

Marie Semple

Žena na prozoru

A. J. Finna, Anna Fox

Brooklyn bez majke

Jonathana Lethema

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Tekst i foto: Katarina Marjanović, mag. informatologije

Još odfilma imali smo mogućnosti vidjeti različiteu filmove. Uvijek je biloveć postojeću popularnu knjigu nego stvoriti nešto novo te riskirati uspjeh istoga. U nastavku vam donosimo naslove knjiga za koje ćetek izaći tijekom 2019. i 2020. godine. Na vama je da procijenite što vam se više svidjelo, knjiga ili film.Svima poznat, omiljeni detektivoživjet će još jednom i to u adaptaciji poznatog romana. Mlada, bogata i lijepaima gotovo sve. Ono što nema, uzme. Primjerice, zaručnika svoje najbolje prijateljice. Kad se Linnet i njezin novi dragi upute na medeni mjesec krstareći Nilom, ništa ne može sačuvati Jackie od njezinih demona. I nitko, čak ni čuveni detektiv Hercule Poirot, ne može spriječiti zločin iz strasti. Suočen s čvrstim alibijem osumnjičenice, može li dokazati tko je počinio zločin? Predviđen datum izlaska filmske adaptacije jest u listopadu 2020. godine.Sljedeći roman čiju ćemo adaptaciju imati priliku gledati na filmskom platnu dobitnik je Pulitzerove nagrade za književnost. Roman govori o dječaku, koji preživi teroristički napad u njujorškom Muzeju za modernu umjetnost dok mu majka u istom napadu umire, a on uzima sliku iz muzeja koju je njegova majka voljela. Ta moćna i prelijepa slika s godinama koje slijede uvući će ga u kriminalno podzemlje, među dilere umjetninama i drogama, u epicentar sve opasnijeg kruga u kojem će njegov život i život njegovih najbližih visjeti o tankim nitima koje se svakog trena mogu prekinuti. . Predviđeni je datum izlaska filmske adaptacije 11. listopada 2019. godine.Romanautoriceroman je koji tjera na čitanje, zabavna i neodoljiva priča o ženi koja živi sa svojom obitelji u Seattleu, kćeri koja pohađa privatnu školu u blizini i suprugu koji radi u Microsoftu. Kada Bernadette odjednom nestane, njezina kći mora krenuti na putovanje do kraja svijeta, kako bi je pronašla. Ovo je roman o geniju koji ne zna pronaći svoje mjesto, priča o položaju majke i kćeri u ovome svijetu. Predviđeni je datum izlaska filmske adaptacije 9. kolovoza 2019. godine.Glavna junakinja, romanaautoraprije deset mjeseci napustila je sigurnost svoga doma u New Yorku. Užasnuta mogućnošću da izađe van, dane provodi u ispijanju vina, gledanju filmskih klasika, prisjećanju na sretnija vremena i špijuniranju susjeda. Promatranje situacija u susjedstvu njezin je život, prizore snima kamerom i pokušava srediti, odnosno zaboraviti svoj život. Ubrzo se u kuću preko puta nje useljava obitelj Russell, majka, otac i sin tinejdžer. Jedne noći čuje vriskove iz kuće susjeda i na prozoru njihova dnevnog boravka ugleda siluetu žene koju netko probada oštrim predmetom. Je li to nova susjeda s kojom se družila u svome dnevnom boravku, kako joj pomoći ako ne smije izaći van, treba li pozvati policiju budući da je nepouzdani svjedok? Što se dogodilo, je li to umislila, tko je u opasnosti, hoće li joj itko vjerovati i hoće li vjerovati sebi samoj? Predviđeni je datum izlaska filmske adaptacije 04. listopada 2019. godine.Kriminalistički romanklasični je detektivski roman autora. Središnji lik romana, detektiv Lionel Essrog boluje od Tourettova sindroma, oblika psihološke prisile koja ga tjera da stalno nešto govori, slobodne asocijacije i besmislice, broji i dodiruje sve oko sebe. Istinski potresen umorstvom svojega suradnika i zaštitnika, vlasnika detektivske agencije, on započinje istragu, koja za njega znači daleko više od običnog istraživanja samog zločina, on ujedno ponire u vlastiti um, razotkriva Brooklyn, u kojemu se uglavnom kreće, prljave poslove svojega šefa, prijatelje i neprijatelje. Predviđeni je datum izlaska filmske adaptacije 1. studenoga 2019. godine.Sve naslove predstavljene u ovome članku možete pronaći na policama. Stoga posudite ih i prosudite sami, je li bolja knjiga ili film.