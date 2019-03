Osjeèka televizija - Vijesti, 18.03.2019.

Popravak i sanacija jednog od simbola Osijeka, pješačkog mosta, koštat će 16 milijuna kuna. Rezultati su to završenog elaborata, a pitanje je postavljeno na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka. Grad je za ovu godinu osigurao dva i pol milijuna kuna, no to neće biti dovoljno niti za najhitnije zahvate, stoga će se dodatna sredstva pronaći kroz rebalans. Od ostalih pitanja izdvojilo se i ono o kvaru na jednom od novih GPP-ovih autobusa, za što je direktor Mario Šapina rekao kako je riječ o ljudskom nemaru, a tko je sve uključen pokazat će interna, ali i šira istraga. Većina ostalih pitanja bila je uglavnom vezana uz komunalnu infrastrukturu, pa je vijećnica Ivana Šojat pozvala kolege da se s takvim pitanjima obrate vijećima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Od ostalih tema valja istaknuti nove potpore poduzetnicima, za koje Grad ove godine iz proračuna izdvaja čak sedam milijuna kuna.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- novi Centar za ortodonciju u Osijeku- Slovaci u Vukovarsko-srijemskoj županiji- Dani Sv.Antuna u Vukovaru