9. lutkokaz

Međunarodna revija lutkarstva

od 19. do 22. ožujka

Svjetski dan lutkarstva

Antonija Matić

I ove godine imamo naše stalne partnere u organizaciji, a to su Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Dječje kazalište Branimira Mihaljevića i Prosvjetno-kulturni centar Mađara.

Maja Lučić Vuković

Jedno od njih je zasigurno gostovanje Giulia Settima s premijernom predstavom "Pulcinella show", zatim slovenskog Moment teatra s predstavom "BUM", Iako je gostovalo na Lutkokazu prije nekoliko godina iznimno će biti zanimljivo i gostovanje Kazališta mladih Novi Sad s predstavom "Kako je izmišljeno letenje", a bit će tu još jedna premijera koju će kao diplomsku predstavu iz lutkarstva uprizoriti studenti 2. godine Diplomskog studija

Tekst i foto: Krunoslav Inhof/Radio Osijek

" -održat će se u Osijeku, a tijekom tri dana bit će prikazano 11 predstava, održano 5 radionica, 2 predavanja i jedna izložba .Lutkokaz će kao i proteklih godina imati međunarodni karakter, a u sklopu programa obilježit će se i21. ožujka - istaknula je voditeljica Ureda za projekte na Akademiji za umjetnost i kulturui dodala kako ove godine program Lutkokaza nije isključivo lutkarski jer će se sastojati i od programa nastalih u sklopu nastave scenskih pokreta: "Umjetnička voditeljica ovogodišnjeg Lutkokazanajavila je kako će osim 7 predstava, ispitnih produkcija koje će prikazati studenti Akademije za umjetnost i kulturu, biti nekoliko iznimno značajnih: "", napomenula je umjetnička voditeljica 9. Lutkokaza.Podsjetimo kako je Lutkokaz prvenstveno manifestacija kroz koju studenti prikazuju svoje najbolje lutkarske ispitne predstave. Akademija ju je pokrenula sa željom da se šira javnost upozna s radom studenata te njihovom kvalitetom i zrelošću. Prva revija održana je 2010., dok je treća 2012. godine dobila ime Lutkokaz, te je istovremeno uz sudjelovanje lutkarske skupine iz Maribora dobila međunarodni karakter.(pretprogram)10.00 sati - FOOZOS, učionica 30AUK: Malci16.00 sati - AUK, Svečana dvoranared. prof. art. Mira Perić: predavanje „Dramska i lutkarska pedagogija”18.00 sati - AUK, Svečana dvorana, svečano otvorenje LutkokazaOtvorenje izložbe studentskih radova studija Kazališnog oblikovanja18.30 sati - AUK, prostorija 1, AUK: Ja to (ne) mogu19.00 sati - AUK, prostorija 13, AUK: Smrt ili o životu9.00 sati - Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Dávid Fekete, Mađarska: Vitéz László10:00 - 13:00 sati i 15:00 - 17:00 sati - AUK, Radionice13.30 sati - FOOZOS, izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin: predavanje „Lutka u nastavi“18.30 sati - AUK, prostorija 13, AUK: Malci19.00 sati - AUK, prostorija 1, Giulio Settimo, Italija: Pulcinella show20.00 sati - AUK, Prostorija 13, AUK: Od poezije do lutke9-12 sati i 14-16 sati - AUK, Radionice17.00 sati - program za djecu - posjet lutkarskoj izložbi, AUK Svečanadvorana, AUK: Do koljena zlatne nožice, do lakata srebrne ručice, na svakoj vlasisvjetlucav biserčić18.00 sati - AUK, prostorija 13, AUK: Fifilačukogesa19.00 - AUK, prostorija 8, AUK: Pad kuće Usherovih19.45 - AUK, Svečana dvorana, Izložba povodom 90. obljetnice svjetske UNIMA-e“Lutke osvajaju Hrvatsku 1920.”20.00 - AUK, prostorija 1, Moment, Maribor: BUM9-13 sati - AUK, Radionice13.30 sati - AUK, Prezentacija radionica19.00 sati - Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku, Program za zatvaranje Lutkokaza Kazalište mladih Novi Sad, Novi Sad, Kako je otkriveno letenjeCjelokupan se program, osim svečanosti zatvaranja koje je u Dječjem kazalištu, održava na Akademiji za umjetnost i kulturu u sklopu studentskog Campusa, a ulazak na sva događanja je besplatan.