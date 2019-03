Osjeèka televizija - Vijesti, 15.03.2019.

Poznata je tvrtka koja će prva graditi svoju poslovnu zgradu u, nacionalno jedinstvenoj poduzetničkoj zoni koja se u Osijeku gradi isključio za IT tvrtke. Prvi ugovor o pravu građenja u "IT parku" u Gackoj ulici potpisan je s tvrtkom Mono. Mono d.o.o. vodeća je osječka IT tvrtka. Lideri su i prema pokazateljima godišnjih prihoda, dobiti i izvoza. Svoj ulazak u IT zonu smatraju prekretnicom u poslovanju, koja će im omogučiti rješavanje infrastrukturnih problema, te neophodno novo zapošljavanje. Sada imaju 70 radnika, a s novim objektom, kojega planiraju početi graditi krajem godine, stvoriti će uvjete za zapošljavanje i do 150 djelatnika Gradonačelnik Ivan Vrkić, prezadovoljan razvojem prilika, istaknuo je kako napori oko brandiranja IT sektora u Osijeku dobivaju konkretne oblike. Na press konferenciji istaknuto je, da je zanimanje za postojećih 9 parcela u IT zoni veliko. Čak ima potencijalnih ulagača izvan Osijeka, a jedna tvrtka čak je i inozemna. Sukladno tome uskoro se očekuju i imena novih tvrtki koje ulaze u zonu.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:-radno u osječkom kampusu-spomendan Narodne zaštite RH