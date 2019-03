Ivica Lukenda

Vukovarac

Pita bar

propao

nije otišao

obrisao prašinu

Ines

novi poslovni pothvat

veliki uspjeh

Hamburgilli

Svačićevoj ulici

Bodžirković

brioche

Filakova

burgera i hamburgera

nema

neće je ni biti

za 10 do 15 minuta

ljepšeg vremena

pomfrit

tri djelatnika

dva djelatnika

feedback pozitivan

Hamburgeri su ovdje tako fini i mekani, da ćete ga poljubiti svaki put prije nego ga pojedete

80 do 100 ispečenih burgera

top i najbolje

Facebook profil Hamburgille

Tekst i foto: Osijek031.com

je rođenikoji je u fokus medija došao prije nekoliko godina nakon što je otišao iz državne službe, prodao stan i svu ušteđevinu uložio uu Radićevoj ulici. Nažalost, projekt mu je, no Ivica se nije obeshrabrio:iz Hrvatske poput mnogih drugih već se podigao s poda, „“ i sa suprugomkrenuo us kojim je, kako se sada čini, ostvarioRiječ je o, lokalu ukoji je svoja vrata posjetiteljima otvorio krajem studenog prošle godine. U ponudi imaju raznovrsni asortiman tradicionalnih okusa klasičnih burgera sa 100% junećim mesom, tortilje s junetinom, hot-dog na američki način s domaćom kobasicom, tost i sendviče.Kako nam je rekao Ivica, meso nabavljaju iz poznate osječke mesnice, kvalitetnodolazi iz pekare u Zagrebu specijalizirane za ovakvu vrstu peciva, a povrće nabavljaju kodu Baranji. Važno je da sve bude svježe, naglašava Ivica, jer samo sa svježim sastojcima mogu garantirati dobru i kvalitetnu hranu.Za one koji se pitaju u čemu je razlika između, Ivica kaže kako je razlika ogromna: kod burgera se meso melje samo jednom, tako da je deblje i sočnije. Burger možete naručiti srednje ili jako pečen, a ako ste ljubitelj malo sirovijeg okusa to naglasite i dobit ćete ga lagano pečenog (1 minuta).Dostave trenutno, a po svemu sudeći. Dovoljno je da im ljudi na telefon kažu što žele imogu doći pokupiti narudžbu, a svi proizvodi upakirani su u prikladnu ambalažu kako bi bili što praktičniji za odnijeti kući ili ih konzumirati u hodu.DolaskomHamburgilla će dobiti i vanjsku terasu, a Ivica je najavio i kako će od četvrtog mjeseca početi služitikoji je velikom broju burgerdžija omiljeni prilog. Lokal trenutno zapošljava, no zbog povećanog obima posla uskoro planiraju zaposliti jošGovoreći o odazivu korisnika, Ivica je istaknuo kako je. U svim komentarima hvali se kvaliteta mesa, a posebno se ističe jedan od komentara na Facebook stranici lokala u kome zadovoljna posjetiteljica piše: „“. Usmena predaja pokazala se kao najbolja reklama za Hamburgillu, adnevno, uz ostale proizvode, dokaz su kako su Osječani prihvatili novitet u ugostiteljskoj ponudi grada na Dravi.Na kraju, Ivica je istaknuo kako je njegov imperativ da sve mora bitite da svi posjetitelji Hamburgille moraju napustiti objekt zadovoljni.Radno vrijeme Hamburgille je Pon/Čet 10:00-23:00 h, Pet/Sub 10:00-00:00 h te Ned 16:00-22:00 h.Za više informacija posjetite