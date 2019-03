Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: Elena Sunček, Ivana Mandić/Foto-arhiv031

postaje sve zastupljeniji nana engleskom jeziku koji se obraćaju uglavnom ili pretežno stranim posjetiteljima.Posljednji u nizu takvih tekstova objavljen je ovih dana na portalu, a potpisuje ga autoricakoja je u svom informativnom tekstu predstavilakoje trebate znati o Osijeku s ciljem motiviranja čitatelja da posjete Osijek ili, ako su to već učinili, ponovno ga posjete i istraže malo više.Članak tako, između ostalog, ističeOsijeka na rijeci Dravi, mrežuod čak 40 km, najdužu i najljepšu riječnu promenadu u Hrvatskoj,kao stari barokni dio grada, brojne parkove (njih 17) iima više od 30.000 objavljenih članaka na svojoj stranici koji pokrivaju širok raspon tema relevantnih za Hrvatsku. O njima su pisali i preporučivali ih vodeći svjetski časopisi poput, a u kolovozu 2017. Jutarnji list nazvao je TCN najpouzdanijim izvorom informacija za hrvatska odredišta.Cijeli tekst možete pronaći ovdje