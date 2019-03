Miroslav Škaro

30.000 km

Osječaninprvi je Hrvat, ali i jedan od, koji jenajprije rastavio do posljednje matice, a zatim ponovno sastavio, piše portal AMS Miroslav Škaro bivši je, opsjednut automobilima na struju, prije desetak godina stari Wartburg za ‘’ pretvorio je utako što jezamijeniokoji je izvadio iz viličara, a ostatak dijelova ‘sklepao’ je s osječkog otpada sekundarnih sirovina.U garaži mu je stajala, ali s razbijenim prednjim krajem koju nije mogao voziti, a onda se isti takav model pojavio na prodaji putem licitacije. Riječ je o Tesla Modelu S iz 2013. koji je nastradao tijekomprije dvije godine.Nakon što je crvena Tesla S stigla iz američke države, Škaro je odlučio sve sklopove (motor, baterije, ovjes, kablove) s karambolirane plave Tesle prebaciti na crvenu, pri čemu je oba automobila. Riječ je o izuzetno, no Škaro je dugo pratio Tesla-forum, gledao je Youtube spotove o Tesli, proučavao tehničke sklopove, česte kvarove, popravke, update softvera... Kao najveći izazov pokazao se zračni ovjes koji nije funkcionirao, odnosno držao je automobil ‘prikovanim’ za zemlju. Ipak, Škaro je i taj problem premostio.Sada se već neko vrijeme vozi u svojoj crvenoj Tesli S, tvrdi da jeautom, ima dvije tone, ali ubrzava kao uragan. Nedavno je ‘okrenuo’, a Škaro priznaje da postoje i određeni nedostaci, na primjer baterijske jedinice (12V) su mogle biti kvalitetnije, a problem je i to što nitko nema dijagnostiku za Teslu izuzev njihovih ovlaštenih servisa, pa ga je uz pomoć američkog hakera morao hakirati. No, to Škaru ne sprečava da uživa u automobilu, a već planira i sljedeći potvat – električni motocikl Zero S.